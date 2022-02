O2 TV: Požadavky Primy jsou přemrštěné, vedly by k obřímu zdražení

Operátor O2 odmítá požadavky televize Prima, jimiž stanice podmiňuje další šíření svých programů po 1. březnu 2022. Upozorňuje, že přistoupení na podmínky Primy by vedlo ke značnému zdražení tarifů. Podle operátora chtěla Prima účtovat za své stanice o 2500 % vyšší distribuční poplatky, což označil za zcela nepřijatelné.

„Od začátku se snažíme o maximální spolupráci, nechceme naše diváky připravit o funkce, na které jsou zvyklí a hojně je využívají. Skupina Prima přišla s nepřijatelnými podmínkami – nejen se zvýšením poplatků za distribuci kanálů, ale ještě přemrštěným ‚výkupným‘ za to, aby lidé mohli využívat i nadále zpětné zhlédnutí a přetáčení programů. To by v konečném součtu znamenalo zdražení měsíčních tarifů O2 TV o desítky procent. To je pro nás ve chvíli, kdy se na všechny občany České republiky valí jedno zdražování za druhým, nepřijatelné. Podobný scénář čeká v následujících měsících i zákazníky konkurence. Jakákoli z kompromisních variant, kterou jsme přinesli na jednání, byla smetena ze stolu,“ dodala Anna Lenerová, šéfka obsahu O2 TV.

Prima oznámila, že pokud O2 TV na nové podmínky nepřistoupí, tak nejpozději od 1. března nebude v O2 TV žádná z jejích stanic.