O pořady Primy je na webu zájem. A tak si řekne o peníze od diváků

V pondělí 25. října začala televize Prima vysílat druhou sérii pořadu Like House. Svérázná reality show pro mladé diváky nasbírala po týdnu víc než milion přehrání v internetovém videoarchivu. A podle všeho naváže na překvapivý jarní úspěch, který nečekali ani manažeři televize.

Princip pořadu se osvědčil, a zůstává tedy stejný jako u první řady. Několik populárních tváří ze sociálních sítí spolu tři měsíce žije v jedné vile, plní tam úkoly a soutěží o přízeň televizních diváků. Vítěz si odnese půl milionu korun.

Zatímco na jaře televize Prima nasadila tento formát zkusmo do odpoledního času na hlavní stanici, teď na podzim ho používá jako podporu tematického programu Prima Show. Nová stanice dosáhla v pátek 29. října na sledovanost 0,64 procenta diváků starších 15 let. Reality show Like House 2 v jejím programu obsadila dva sloty, oproti jarní řadě přibyly pozdně noční sestřihy s podtitulem Night Show.

Pro Primu je Like House zajímavým prolnutím televizního a internetového světa. V květnu vygenerovala tato reality show 5,1 milionu přehrání ve videoarchivu TV Prima, v červnu 4,47 milionu. Bylo to podstatně víc než u další původní tvorby, například seriálu Slunečná.

V aktuální druhé sérii je posílen soutěžní prvek, objevily se třeba časově náročnější týdenní výzvy. Stopáž pořadu se prodloužila na čtyřicet minut, pravděpodobně se tedy zvýší i průměrný čas strávený sledováním videa.

Povědomí o pořadu pomáhají šířit sami jeho aktéři na sociálních sítích. Do druhé série Prima angažovala například instagramovou Holku z Letné Terezu Koubkovou, jejíž příspěvky sleduje více než 46 tisíc uživatelů. Přes 66 tisíc odběratelů má na YouTube Sebastian Šikl, na stejné síti má úspěch také Jakub „Freescoot“ Smrek. Nejstarší obyvatelkou vily byla v prvních dnech modelka Agáta Hanychová, pro kterou jsou sociální sítě také klíčovým zdrojem příjmů.

Kontroverzní situace a sexuální narážky v první řadě neunikly pozornosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta v květnu a v červnu napomenula Primu za sexuální témata a nestřídmou konzumaci alkoholu, přičemž ani jedno nemělo podle zákona v odpoledním čase co dělat. Nežádoucí obsah se ze začátku objevil i v hlasovací aplikaci. A za hlavu se nechytá jenom regulátor: průměrné hodnocení pořadu na ČSFD dosahuje pouhých šesti procent.

Jenže Primě nejde o to, co si o pořadu myslí recenzenti, ale o obchodní výsledky. A v tomto směru má s videem na internetu pro různé skupiny diváků velké plány. „Nejaktivněji na celém trhu se snažíme o propojení videoreklamy mezi televizí a onlinem. To se nově bude propisovat do celé obchodní politiky,“ řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny generální ředitel Primy Marek Singer.

„Online je dynamicky rostoucím mediatypem a v rámci iPrima.cz výrazně posiluje. Počet reálných uživatelů se meziročně zvýšil o 61 procent, podíl času stráveného na videoslužbách narostl o 44 procent,“ netajil se spokojeností Ladislav Dianiška z reklamního zastoupení Media Club, když nedávno představoval strategii na příští rok. „Web iPrima je dlouhodobě jedničkou v podílu stráveného času ve videoslužbách. Počet online diváků Like House se oproti televizní sledovanosti navýšil o 258 procent (v cílové skupině 15–24 let),“ dodal vedoucí online prodeje Petr Hatlapatka.

Na mladé publikum ostatně cílí i nedávno spuštěný projekt Prima Pauza. To je videoarchiv se zkrácenými verzemi pořadů. Oslovit má generaci uživatelů sociálních sítí, která je zvyklá na krátká zábavná videa. Děj televizních seriálů je například sestříhaný na 12 minut.

Vybraný obsah mohou vidět také uživatelé Seznamu na portálu Stream.cz. „Prima nám poskytuje vlastní videoobsah, který jí pomáháme dostat k další cílové skupině a onlinovým divákům. Výsledkem je větší vizibilita Prima pořadů a společná monetizace již existujícího televizního obsahu,“ přiblížil tuto spolupráci manažer Seznamu Igor Kalaš.

V už zmiňovaném rozhovoru pro Hospodářské noviny generální ředitel Primy vypráví, jak si od bývalých majitelů televize – skandinávské skupiny MTG – odnesl zásadu, že komerční televize má prodávat maximum reklamy. Na Primě jsou kapacity vyprodané, proto letos přidala dvě nové stanice a soustředí se na internet. Reklamu stejně jako konkurence zdražuje a souběžně hledá, na čem ještě vydělat.

Rozruch vzbudilo rozhodnutí, že od března 2022 zakáže na svých stanicích u IPTV operátorů přetáčení reklam. Diváci si nejen v internetových diskusích stěžují, že jsou reklamní bloky na Primě neúnosně dlouhé a obalené ještě upoutávkami. Televize do budoucna umožní reklamní bloky volitelně zkrátit, anebo sledovat pořad z archivu úplně bez reklam. Tato varianta však nebude zadarmo, operátorům ji naúčtuje. Takže pokud ji zařadí do svých služeb, nepochybně tyto náklady přenesou na zákazníky a zvýší buď základní ceny, anebo zavedou příplatky.

Důvodem je, že při přeskakování reklam Primě utíkají peníze, protože diváci odvysílané kampaně neviděli. „V současné době penetrace IPTV služeb dosáhla bodu, kdy už nemůžeme tuto situaci tolerovat,“ poznamenal v nedávném rozhovoru pro portál Mediaguru komerční ředitel Primy Vladimír Pořízek.

Doručení nepřeskočitelných reklam bude měřitelné pomocí peoplemetrů, respektive v případě online vložených zkrácených bloků se o měření postará skript. „U operátorů počítáme s tím, že bychom umožnili breaky zkracovat orientačně na 2–3 minuty. Operátoři od nás obdrží značky ukazující na to, kdy začíná pořad a kdy break. Označíme také část, kterou chceme, aby nemohli diváci přeskakovat, a naopak část, kterou přeskočit můžou,“ podotkl Pořízek.

Cena za Primu bez reklam se ještě ladí, komerční ředitel ji odhadl v intervalu 50 až 100 Kč. Z dosavadních jednání s operátory vyplývá, že se jim nové podmínky moc nelíbí. „Pokud ale chtějí mít naše kanály, tak je to podmínka spolupráce s námi. Přetáčením reklamy v IPTV přicházíme přibližně o více než 200 milionů Kč ročně,“ zopakoval údaj z tiskové konference k obchodní politice na příští rok.

Marek Singer také Hospodářským novinám potvrdil, že Prima intenzivně pracuje na videotéce za předplatné. Do světa ji chce vypustit za několik měsíců. „Kromě Netflixu skoro všichni jdou cestou dvou cenových programů – jeden bez reklam a jeden, kde divák snese trochu reklamy a předplatné je zase nižší. Takže se dostáváme spíš do modelu hybridního VOD a provozovatelům oba modely ziskově vycházejí nastejno. Je to dobré pro zadavatele, protože je víc reklamního prostoru, je to dobré pro vysílatele a je to dobré pro diváka, že si může vybrat. V tom, myslím si, je budoucnost,“ tvrdí Singer.

Skupina Prima momentálně provozuje deset stanic. V posledním říjnovém týdnu dosáhla ve své cílové obchodní skupině 15–69 let nejlepšího týdenního výsledku za posledních patnáct let. Průměrná celodenní sledovanost dosahovala 28,2 procenta, v hlavním vysílacím čase byla 29,6 procenta.

Její výchozí vyjednávací pozice pro jednání s operátory je tedy dost silná. Jen pro ilustraci, peníze chce po operátorech také skupina Barrandov. Inkasovat by chtěla za šíření svých tří programů, jejichž souhrnná sledovanost se ovšem pohybuje mezi 3 a 4 procenty. Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí proto svým členům napsala, ať na takové podmínky nepřistupují. „Atraktivita obsahu a kvalita nabízených pořadů neustále klesá a programy se stávají nezajímavými i pro starší diváky a stále větší podíl ve vysílacím čase tvoří několikanásobné reprízy. Velkou část vysílacího času kromě standardní televizní reklamy zaujímá teleshopping,“ zdůraznila asociace. Operátorům doporučila, ať Barrandov klidně vyřadí.

Vyřadit Primu by ale tak jednoduché nebylo. A úspěch vyjednávání bude nepochybně dobře sledovat i Nova, zvlášť ve vztahu ke svým sportovním stanicím.