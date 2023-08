O2 TV se omluvila za výpadek při finále utkání mezi Spartou a Kodaní

Autor: Repro Facebook/Láďa Stárek

Zhruba čtvrtina diváků O2 TV nemohla sledovat závěr úterního zápasu mezi Spartou a Kodaní ve 3. předkole Ligy mistrů. Služba měla přibližně dvacetiminutový výpadek.





„Přesnou příčinu, proč k výpadku došlo, intenzivně řešíme se svými dodavateli. Za vzniklé potíže se všem dotčeným divákům velmi omlouváme a děláme maximum pro to, aby se situace neopakovala,“ řekl mluvčí O2 TV Sport David Solnař pro server iDnes.





Podle fotografií publikovaných na facebokových profilech O2 TV a O2 TV Sport viděli uživatelé jenom hlášení o chybě přehrávače. „Vzhledem k problémům přehrávače není možné obsah přehrát,“ stálo na obrazovce.

Jiným zákazníkům se zobrazovalo hlášení „Server Error – Something went wrong, please try again in few minutes“.

„Naši technici situaci řešili s maximální prioritou a okolo 23. hodiny již O2 TV všem postupně naběhla,“ reagovali na sociálních sítích pracovníci zákaznické péče.

Komentáře na facebookových profilech O2 TV jsou v posledních dnech plné stížností na novou verzi aplikace a její spolehlivost. Společnost je podle svého vyjádření pro naši redakci individuálně řeší se zákazníky, o plošnou záležitost však podle ní nejde.