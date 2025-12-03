Lupa.cz  »  O2 zvedá maximální rychlost VDSL na 500 Mbit/s, dosáhne na ni skoro 700 tisíc domácností

O2 zvedá maximální rychlost VDSL na 500 Mbit/s, dosáhne na ni skoro 700 tisíc domácností

David Slížek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

O2 - pripojeni - VDSL Autor: O2

Technologie VDSL ještě neřekla poslední slovo. Operátor O2 začal nabízet svým klientům na metalických linkách novou maximální rychlost stahování až 500 Mbit/s (a až 100 Mbit/s uploadu). Nabídka je součástí tarifní řady Max, která zaručuje vždy nejvyšší možnou rychlost připojení v daném místě.

Na 500/100 Mbit/s se podle operátora mohou dostat uživatelé v téměř 700 tisících domácností v Česku. Dostupnost rychlosti na konkrétní adrese je dobré ověřit na zákaznické lince nebo na webu operátora.

„Nový tarif O2 Internet MAX 500 využívá modernizovanou technologii VDSL bonding, která spojuje dvě metalické linky o rychlosti 250 Mb/s. Spolu s novou generací terminátoru poskytuje dvojnásobnou rychlost,“ popisuje operátor. VDSL podle něj může být dobrou alternativou tam, kde ještě není zavedeno optické připojení. 

Pokud se uživatel stávajícího tarifu Max rozhodne přejít na vyšší rychlost (tam, kde je dostupná), cena tarifu se pro něj nemění a zůstává na 599 Kč měsíčně (bez pronájmu modemu).

ČTÚ bude s podporou stavby sítí radit někdejší radní a manažer CETINu Michal Frankl Přečtěte si také:

ČTÚ bude s podporou stavby sítí radit někdejší radní a manažer CETINu Michal Frankl

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Chili Ta: Doma mi nesmí chybět kaviár, ale miluju i kulajdu s vejcem

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Narozen v 70. letech, diagnóza mrtvice. Případů přibývá

Proč přichází éra suverénních datových center?

Čelíme obřímu tlaku Facebooku a Googlu, říkají média

Je mi dobře, prášek si nevezmu. Lidé si nerozumně mění léčbu

V roce 2026 nevzrostou OSVČ jen odvody. Co dál se mění?

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Při jakých příjmech se OSVČ vyplatí paušální daň?

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

ESET HOME Security Premium - ochrana pro celou domácnost!

7 věcí, kterými si kazíte business na LinkedInu aneb nebojte se mlčet

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).