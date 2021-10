Obrazem: Z trhu nezmizíme, ukazuje Huawei své budoucí výrobky v kopii Apple Storu

Byznys Huawei pro koncové uživatele byl, podobně jako u 5G sítí nebo dodávek ICT techniky do státní sféry, výrazně poničen. Způsobily to sankce Spojených států. Firma vypadla z pětky největších prodejců chytrých telefonů na světě i v Česku, přitom před embargem se se Samsungem přetahovala o post jedničky. Číňané nicméně chtějí “koncákům” prodávat dále.

Budoucí ambice má reprezentovat nový vlajkový kamenný obchod, který Huawei zrovna otevřelo v centru Vídně. Třípatrová prodejna se nachází na ulici Kärntner Straße, která patří mezi nejvyhledávanější nákupní zóny v Evropě.

Huawei Flagship Store Wien se podobá tomu, co lze vidět v Praze. Huawei sice uzavřelo provozovnu v obchodním centru Quadrio, nadále si ale nechává obchod v OC Chodov. Vlajková loď ve Vídni je větší a především obsahuje produkty, které se na náš trh zatím nedostaly.

Vedle bezdrátových sluchátek, chytrých hodinek Watch, tabletů a notebooků tak lze narazit zejména na několik druhů monitorů, headset FreeBuds Studio, obaly a příslušenství, počítačové myši, chytrý reproduktor Sound X, Wi-Fi routery, tripody, elektronické tužky, VR brýle, chytré hodinky pro děti nebo gadgety jako jsou váhy.

Huawei zároveň rozšiřuje partnerství s dalšími výrobci elektroniky. Ti nasazují technologii HiLink, díky které je možné propojit například troubu, běhací pás nebo lampičku s telefonem a dalšími přístroji. Huawei tedy rozvíjí koncept podobný tomu, co už nějakou dobu dělá Xiaomi.

Do budoucna má toto všechno spojit operační systém HarmonyOS. Huawei ho vyvíjí jako náhradu za Android. K němu sice má přístup, ale vlivem sankcí ne ke službám a aplikacím Googlu. V Číně už se HarmonyOS používá v chytrých telefonech, k nám se podle informací Lupy dostane příští rok. Systém si lze na našem trhu koupit v hodinkách Watch 3.

“Nabídka v obchodě ve Vídni je ukázka toho, co chce Huawei v koncovém byznysu dělat. Všechno v Česku ještě není, ale je to otázkou času. A také je to o síle trhu,” uvádí Huawei pro Lupu.

Čínská společnost se zároveň nechce stáhnout z trhu s mobily. Huawei představilo nový telefon Nova 9 (recenze na Cnews.cz), který se v Číně prodává s HarmonyOS, u nás stále s Androidem bez Googlu. Kvůli embargu mu chybí 5G modem. Cena 13 tisíc je tedy hodně ambiciózní. S telefony Huawei bez Googlu už lze alespoň platit pomocí NFC.

Na český trh se rovněž vrací Honor. Dříve součást Huawei byla vyčleněna. Nový stroj Honor 50 je s Nova 9 totožný, jen má Google a 5G. Osamostatněná firma se vyhla sankcím. Američtí senátoři už ale volají po uvalení sankcí a nevěří, že by Honor byl skutečně samostatný. Firmu vlastní investoři z čínského Shenzhenu.

Huawei Flagship Store ve Vídni: