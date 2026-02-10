Obavy o nezávislost: Pracovníci veřejnoprávních médií odmítají přechod pod státní rozpočet

Téměř 1800 pracovníků České televize a Českého rozhlasu se v úterý 10. února 2026 společně vymezilo proti vládním plánům na úpravu financování médií veřejné služby.
V prohlášení na webových stránkách Verejnopravne.cz vyjadřují zaměstnanci obavy z možného politického ovládnutí obou institucí. Reagují tak na záměr vládního kabinetu zrušit stávající systém televizních a rozhlasových poplatků a nahradit jej přímým financováním ze státního rozpočtu.
„Iniciativa vznikla odspodu, v redakcích během posledních týdnů postupně a organicky, a následně se rozšířila do dalších oddělení ČT a ČRo. Reprezentuje lidi působící v různých odděleních a regionech. Možnost připojit se má kdokoliv, kdo v ČT nebo ČRo pracuje,“ sdělili novinářům organizátoři.
Signatáři textu argumentují, že právě současný model výběru poplatků přímo od občanů garantuje nezávislost a stabilitu vysílatelů. Přechod pod státní rozpočet by podle nich mohl vést k posílení vládní kontroly nad obsahem.
Autoři výzvy zdůraznili, že chtějí být i nadále odpovědní veřejnosti, nikoliv politikům, ať už vládním, nebo opozičním.
Vedle samotného principu financování kritizují zaměstnanci také proces přípravy legislativní změny. Upozorňují na absenci dostatečné veřejné i odborné debaty a postrádají přesvědčivé argumenty, které by takto zásadní zásah do statutu veřejnoprávních médií obhájily.
Ve svém prohlášení deklarují odhodlání chránit principy, na kterých média veřejné služby stojí.
Iniciativa nalezla odezvu napříč profesním spektrem v obou veřejnoprávních domech. Mezi signatáři nefigurují pouze redaktoři a kameramani, ale také dramaturgové, pracovníci archivů nebo hudebníci ze Symfonického orchestru Českého rozhlasu. K prohlášení se připojily i mediálně známé tváře, například moderátor vědeckých pořadů České televize Daniel Stach nebo herečka Tereza Kostková, která působí jako moderátorka na stanici Český rozhlas Dvojka.
Aktuální otevřený dopis zaměstnanců navazuje na předchozí výzvy představitelů veřejnoprávních médií. Generální ředitelé obou institucí požádali ministra kultury o diskusi k budoucnosti financování. Téma rezonuje i v kontrolních orgánech vysílatelů. Minulý týden zveřejnilo svůj otevřený dopis dvanáct členů rad České televize a Českého rozhlasu, kteří rovněž apelovali na ministry a poslance, aby změny neprosazovali bez předchozí důkladné odborné debaty.
„My, pracovníci České televize a Českého rozhlasu,
máme obavu ze snahy o ovládnutí médií veřejné služby. Cestou k tomu může být vládní plán na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení obou institucí pod státní rozpočet, a tedy i vládní kontrolu. Politické útoky na obě veřejnoprávní instituce naše obavy jen prohlubují.
Chceme být i nadále odpovědní veřejnosti, nikoliv politikům, ať už vládním, nebo opozičním. Současný model financování zaručuje nezávislost a stabilitu ČT a ČRo.
Naše znepokojení vyvolávají i okolnosti přípravy návrhu na zásadní změnu statutu veřejnoprávních médií bez dostatečné veřejné a odborné debaty. A bez přesvědčivých argumentů pro změnu současného osvědčeného modelu.
Jsme odhodlaní chránit principy, na kterých média veřejné služby – jeden z pilířů demokracie – stojí už desítky let.“