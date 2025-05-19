Ondřej Filip z CZ.NIC byl znovu zvolen do představenstva mezinárodní organizace RIPE NCC

Výkonný ředitel sdružení CZ.NIC a předseda představenstva sdružení NIX.CZ Ondřej Filip byl na členském setkání organizace RIPE NCC v portugalském Lisabonu znovu zvolen do představenstva této mezinárodní internetové instituce.
Jako člen představenstva bude Ondřej Filip působit následující tři roky, přičemž aktuálně je předsedou tohoto řídícího orgánu. Výkonný ředitel sdružení CZ.NIC a člen vedení sdružení NIX.CZ byl do představenstva RIPE NCC zvolen po třetí v řadě.
Sdružení RIPE NCC, které bylo založeno v roce 1992, je především správcem IP adresních bloků pro Evropu, Blízký východ a část Asie. Tato mezinárodní nezisková organizace je regionálním internetovým registrem (RIR), jenž poskytuje služby více než 20 tisícům členů. Těmi jsou především poskytovatelé připojení k Internetu (ISP) a telekomunikační společnosti.