Lupa.cz  »  Ondřej Filip z CZ.NIC byl znovu zvolen do představenstva mezinárodní organizace RIPE NCC

Ondřej Filip z CZ.NIC byl znovu zvolen do představenstva mezinárodní organizace RIPE NCC

Vilém Sládek
19. 5. 2025
přidejte názor

Sdílet

Ondřej Filip - CZ.NIC Autor: CZ.NIC

Výkonný ředitel sdružení CZ.NIC a předseda představenstva sdružení NIX.CZ Ondřej Filip byl na členském setkání organizace RIPE NCC v portugalském Lisabonu znovu zvolen do představenstva této mezinárodní internetové instituce.

Jako člen představenstva bude Ondřej Filip působit následující tři roky, přičemž aktuálně je předsedou tohoto řídícího orgánu. Výkonný ředitel sdružení CZ.NIC a člen vedení sdružení NIX.CZ byl do představenstva RIPE NCC zvolen po třetí v řadě.

Sdružení RIPE NCC, které bylo založeno v roce 1992, je především správcem IP adresních bloků pro Evropu, Blízký východ a část Asie. Tato mezinárodní nezisková organizace je regionálním internetovým registrem (RIR), jenž poskytuje služby více než 20 tisícům členů. Těmi jsou především poskytovatelé připojení k Internetu (ISP) a telekomunikační společnosti.

Jako 1.1.1.1 a 8.8.8.8, ale naše. Evropská DNS vyvíjená Čechy bude spuštěna už letos Přečtěte si také:

Jako 1.1.1.1 a 8.8.8.8, ale naše. Evropská DNS vyvíjená Čechy bude spuštěna už letos

Tato aktualita byla zaslána čtenářem serveru Lupa.cz pomocí formuláře Přidat aktualitu. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Vilém Sládek

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

Běží prevence nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

Rakovinou prsu onemocněly ve třiceti. Bulku si našly samy

Digitální stát na půl plynu: Největší průzkum digitalizace odhalil slabiny

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip pro kritické infrastruktury i spotřební elektroniku

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Dneškem končí podpora Windows 10. Jaký je jeho příběh?

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

Dušičky vs. Halloween: Víte, kdy se slaví a v čem se liší?

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

TEST: gigabit přes elektrickou zásuvku

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami

Praha láká hvězdy světové architektury

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).