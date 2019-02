 »  Online rozvoz točeného piva Peevo.cz rozšiřuje rozvoz za hranice Prahy

Karel Wolf

Online služba pro rozvoz čepovaného piva Peevo.cz, která slibuje doručení českého národního nápoje do devadesáti minut, míří za hranice hlavního města, zatím ovšem jen do jejího nejbližšího okolí.

V první fázi nabídne rozvoz do Říčan, Průhonic, Velkých Popovic a okolí v okrese Praha – východ. Zákazníci mohou nově využít také možnost osobního odběru přímo v Peevo.cz (Tomáškova 773/3, Praha 5), nebo expresního doručení v lokalitě Prahy 5 objednáním přes rozvážkovou službu Damejidlo.cz.

V dalších plánech Peevo.cz pro letošní rok je pak postupné rozšiřování rozvozu do okolí Prahy, zejména do pražských satelitů a okruhu cca 15–20 km kolem Prahy, a rozšiřování nabídky piv – nejen na čepu, ale také prostřednictvím piva v lahvi přímo od pivovarů. „Během prosince jsme zkušebně rozšířili naši nabídku a počet piv cestou malé pivotéky, kde si k čepovanému pivu mohou zákazníci přidat i zajímavé pivní speciály stočené přímo v pivovarech, a mezi našimi zákazníky byl o to opravdu velký zájem,“ říká Matúš Karaffa, spoluzakladatel Peevo.cz. „Na trhu jsme zatím jen pár měsíců, ale zájem o naši službu každý měsíc roste zhruba o 20–30 %. Za první 4 měsíce provozu se přes Peevo.cz vyčepovalo přes 300 sudů piv. Na čepu se vystřídalo celkem 82 různých piv z 36 menších českých pivovarů a minipivovarů. Jednoznačné neprodávanější jsou světlá svrchně kvašená piva stylu IPA,“ dodává Karaffa.

Od testovacího spuštění služby Peevo.cz v září loňského roku si službu vyzkoušelo už přes 800 zákazníků. Překvapivě roste počet žen, které službu online výčepu také využívají. V prosinci to byla dokonce celá čtvrtina zákazníků, jinak se podíl žen pohybuje okolo 18 %. Většina zákazníků jsou Češi. Nejvíce objednávek připadá na pátek a sobotu, nejméně naopak na pondělí. Rozšířila se také otevírací doba, nejčastěji si lidé nechávají pivo doručovat mezi 19:30 a 20:30 hodinou.Tři čtvrtiny objednávek připadají na pivo v 1 l a 1,5 l lahvích, poměr skleněných vs. plastových lahví je zhruba jedna čtvrtina ku třem čtvrtinám. Za službou stojí Marek Hotovčin a Matúš Karaffa, kteří už dříve spolupracovali na e-shopu Feedo.cz. Ten se nedávno opět vrátil do tuzemských rukou, když ho od Němců získala společnost AGS 92.