OpenAI nabízí odpověď na Gemini, představila nový model GPT-5.2 a dohodu s Disneym

Souboj o post nejvýkonnějšího AI modelu pokračuje. Americká firma OpenAI začala uživatelům zpřístupňovat nový model GPT-5.2, který podle firmy nabízí opět vyšší výkon, méně halucinací a lepší výsledky při kódování než předchozí model GPT-5.1.
OpenAI nabízí uživatelům ChatGPT tři úrovně nového modelu: GPT-5.2 Instant, který nabízí rychlé odpovědi, GPT-5.2 Thinking, který je určený pro hledání řešení složitějších problémů, jako jsou analýzy delších dokumentů, kódování a podobně, a nejvýkonnější model GPT-5.2 Pro, který je také nejdražší.
V testu ARC-AGI-1 (Verified), který má posuzovat schopnost AI „přemýšlet“, model na úrovni PRO přesáhl hodnocení 90 %, uvádí firma. Podle dalších testů se GPT-5.2 výkonem dotáhl na konkurenční modely Gemini 3 od Googlu či Claude Opus 4.5 od Anthropicu.
Právě s těmito firmami se OpenAI přetahuje o pozici tvůrce nejvýkonnějšího modelu. Po uvedení Gemini 3 šéf firmy Sam Altman vyhlásil ve společnosti poplach a vyzval k přerušení práce na některých projektech a soustředění na aktualizaci vlajkového modelu GPT.
OpenAI také oznámila dohodu s filmovým studiem Walt Disney Company. Na jejím základě bude moci OpenAI ve svém AI videogenerátoru Sora a v obrázkovém generátoru v ChatGPT využívat podobu více než 200 postav z filmů od Disneyho, Marvelu, Pixaru a ze série Star Wars.
Licenční smlouva má platit tři roky a Disney podle ní také začne využívat AI nástroje OpenAI při produkci filmů a jeho zaměstnanci budou v práci používat ChatGPT. Filmové studio zároveň investuje do OpenAI 1 miliardu dolarů. Dohodu ještě musí definitivně schválit představenstva obou firem.