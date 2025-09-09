Ostravské taneční Fresh Radio vysílá v DAB+, má nový program

V digitální rozhlasové síti společnosti Broadcast Services začalo po deváté hodině ráno vysílat Fresh Radio. V této souvislosti oznámilo nový program a moderátory. Původně ostravská metropolitní stanice je teď slyšet například také na jižní Moravě, na Vysočině nebo v Praze.
Vysílání začíná ranní show Bon Appetit od 6 do 9 hodin, kterou provází Monika Dudová a Honza Kuchař. Navazuje hodinový pořad Skandál o celebritách i aktuálním dění. Od 10 do 12 hodin baví posluchače sarkastický humor Jirky Javorského v pořadu s názvem JJ („Džej džej“).
Mezi 12. a 14. hodinou následuje Siesta, což jsou rozhovory a proudové vysílání s Romanem Pastorkem. Čas od 14 do 17 hodin vyplňuje odpolední show Rychlá rota. Vysílání v době od 17 do 19 hodin nabízí v pondělí hitparádu, od úterý do čtvrtka Fresh Mix s Alešem Brunou a v pátek Friday Mix.
„Večerní speciály zůstávají beze změny, jen čtvrteční House Factory nově střídá pořad Pulse, zaměřený na house music s DJ Priestem, Matthiasem Ozanou a Niki Bunny,“ doplnilo rádio.
Fresh Radio je v DAB+ šířeno v kodeku HE-AAC s datovým tokem 96 kbit/s. Je to třetí stanice v síti Broadcast Services vedle Rádia Čas a Rádia Čas Rock.
Vysílače sítě Broadcast Services
|
Region
|
Stanoviště
|
Kanál
|
Polarizace
|
Ensemble ID
|
ERP[W]
|
Praha
|
Praha, Ládví
|
8C
|
V
|
0×2108
|
1585
|
Středočeský
|
Benešov, Kozmice
|
8C
|
V
|
0×2108
|
1585
|
Pardubický
|
Pardubice, Slatiňany
|
9A
|
V
|
0×2128
|
1585
|
Vysočina
|
Jihlava, Jeníkov
|
6C
|
V
|
0×2118
|
3163
|
Jihomoravský
|
Brno, Hády 2
|
10A
|
V
|
0×2138
|
1585
|
Moravskoslezský
|
Frenštát pod Radhoštem
|
9C
|
V
|
0×2148
|
795