 »  Pandemie zastavila proces s hackerem Nikulinem, obnoví se v červnu

Koronavirová pandemie vedla k pozastavení (respektive třem postupným odkladům) procesu s Rusem Jevgenijem Nikulinem, kterého USA viní z hackerských útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a na úložiště Dropbox, k jeho obnovení má dojít 1. června.

Včera o tom v kalifornském San Francisku rozhodl americký soudce William Alsup, který má případ na starosti.

Rus byl v říjnu 2016 zadržen českou policií a pravděpodobně (potvrdil to český Ústavní soud) protiústavně vydán do Spojených států, kde mu hrozí až 30. let za mřížemi. Ruské úřady, které v roce 2009 obvinily Nikulina z internetových podvodů, požádaly o jeho vydání ve stejný den jako Spojené státy, ale ministerstvo spravedlnosti České republiky tehdy vyhovělo žádosti USA. Proti jeho vydání do Spojených států tehdy silně lobolval i český prezident Miloš Zeman.

Nikulin je v USA obviněn z počítačového útoku, krádeže (zejména 167 milionů linkedinových účtů) a spiknutí. Obžaloba nicméně bude muset prokázat, že Nikulinovým záměrem bylo získaná data prodat, nebo se s jejich pomocí dostat do dalších systémů a následně tyto průniky buď monetizovat, nebo využít ke špionážním účelům. Jeho obhájce tvrdí, že bylo jeho klientovi obžalobou navrženo, aby přiznal vinu výměnou za výjimečně nízký trest, jeho klient ale trvá na tom, že je nevinný.

Nikulin také v minulosti zažaloval Českou republiku o milion korun za porušení jeho osobních práv.