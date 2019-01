 »  Po Huawei může mít problémy i ruský Kaspersky Lab, zajímá se o něj NÚKIB

Jan Sedlák

Vedle čínských společností Huawei a ZTE, před kterými vydal varování Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), by se do problémů v Česku mohl dostat také ruský antivirový vývojář Kaspersky Lab. MF DNES přišla se zprávou, že se o něj zajímá bezpečnostní komunita a potvrdilo to i několik zdrojů Lupy.

NÚKIB situaci zatím nijak nekomentuje a neuvádí, zda případně proti Kaspersky Lab rovněž vydá varování, nebo by rád přistoupil k tvrdším krokům. Šéf úřadu Dušan Navrátil už dříve pro Lupu uvedl toto: „Já osobně bych raději používal technická zařízení ze zemí, se kterými jsme spojenci v rámci NATO nebo EU.“

Pochybnosti kolem Kaspersky Lab se objevují už delší dobu. V roce 2016 jsme v naší reportáži psali, že je firma podezřelá ze spolupráce s ruskou tajnou službou FSB a z napojení Eugena Kasperskyho na ruské vládní kruhy. Firma jakákoliv pochybení dlouhodobě odmítá.

Od té doby se ale problémy vrší. Spojené státy či Velká Británie zakázaly software od ruské firmy používat ve státní správě. Připojilo se například také Nizozemsko a v loňském roce na Kaspersky Lab upozornil Evropský parlament.

Kaspersky nadále argumentuje, že je mezinárodní společností a že vazbu na ruské státní složky nemá. Dělá i některé kroky pro to, aby se společnost stala transparentní. Velkou část infrastruktury například stěhuje do Švýcarska, kde bude mít datové centrum a hodlá zveřejňovat i zdrojové kódy.

Mezi veřejnými institucemi, které v Česku software od Kaspersky Lab používají, je například ministerstvo vnitra, VZP, město Brno, brněnská městská policie, Národní knihovna a řada dalších.