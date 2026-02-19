Počet internetových domén .CZ se drží na 1,5 milionem, největším registrátorem je Wedos

Počet internetových domén s koncovkou .CZ loni opět mírně vzrostl, meziročně o dvě procenta na 1 515 860. “Tento růst znamená výrazné zrychlení ve srovnání s předchozími roky, kdy meziroční nárůsty zůstávaly nižší. Za celkovým přírůstkem počtu domén stojí především nové registrace, které dále doplňuje stabilní míra obnov; ta má na celkový počet domén dlouhodobě pozitivní vliv,” informovalo sdružení CZ.NIC v Domain Reportu 2025.
Největšími registrátory jsou Wedos, Internet CZ a Active 24, následují Webglobe, Gransy, Zoner, Media4Web, Web4U, Thinline, WebSupport a Tele3. Wedos se dostal na první pozici začátkem loňského roku a roste nejrychleji ze všech.
CZ.NIC také pokračuje v aukcích domén. V roce 2025 “služba zprostředkovala aukční prodej 5 387 .CZ domén z celkového počtu 162 830 domén nabídnutých v aukcích, což představuje v průměru úspěšnost 3,31 % v rámci všech aukcí.”
Domén zabezpečených přes DNSSEC už bylo více než milion. DNS přes IPv6 je k dispozici v téměř 86 procentech případů.