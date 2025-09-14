Podvodníci z Číny napodobují známé české e-shopy. Skrze falešné slevy okradli tisíce Čechů

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) upozornil na vlnu falešných internetových obchodů, které se tváří jako známé české značky, ve skutečnosti ale jde o imitace z Číny. Nabízí falešné slevy 70 až 90 procent. Podle SOCR jde o velmi kvalitně připravené podvody, které dle odhadů okradly tisíce Čechů. Tato vlna má patřit mezi nejsofistikovanější případy, co organizace doposud viděla. Ukázka je tady.
“Reklamní kampaně na Facebooku i weby, na které odkazují, jsou velmi sofistikované a využívají všech možností, aby snížily riziko odhalení, že jde o podvod. Na první pohled jde o dokonalou vizuální kopii známých českých e-shopů a reklamy cílí na mobilní uživatele, kde je mnohem obtížnější ověřit si skutečnou adresu e-shopu. Za poslední dva týdny se obětí podvodníků z Číny staly známé české e-shopy jako jsou Sportisimo, Tescoma a Super zoo,” shrnul SOCR. Tyto obchody registrují tisíce stížností podvedených zákazníků.
Reklamy se šíří hlavně přes Facebook. Ten je ze strany SOCR upozorňován, stejně jako Česká obchodní inspekce a CZ.NIC. Podána byla i první trestní oznámení.
“Reakce je zatím velmi pomalá. Vidíme, že podvodníci zneužívají známost a oblibu naší značky a využívají možnosti dnešních technologií, ať už jde o vytvoření kopie našeho webu či neustálé změny domény, kde tyto podvodné e-shopy provozují. U takto jednoznačných podvodů by měly kontrolní orgány zasáhnout okamžitě, důrazně varovat spotřebitele, bezodkladně zablokovat podvodné weby a donutit Facebook, aby reklamy na podvodné e-shopy stáhl. Bohužel zatím vidíme, že okrádání tisíců spotřebitelů zůstává bez adekvátní reakce Facebooku i českých kontrolních orgánů,” postěžoval si Luboš Rejchrt, jednatel společnosti Super zoo.
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR také dlouhodobě upozorňuje na čínské obchody jako Shein a Temu, které údajně obchází regulaci. Dále se mají dopouštět nátlakového prodeje, falešných slev, klamavých informací a podobně. Doporučení SOCR ohledně nákupu na internetu jsou zde. Na problémy čínských e-shopů dříve upozornil také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, hlavně z důvodu citlivých dat.