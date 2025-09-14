Lupa.cz  »  Podvodníci z Číny napodobují známé české e-shopy. Skrze falešné slevy okradli tisíce Čechů

Podvodníci z Číny napodobují známé české e-shopy. Skrze falešné slevy okradli tisíce Čechů

Jan Sedlák
Dnes
4 nové názory

Sdílet

Čína, zloděj, sklad, skladiště, e-commerce Autor: Lupa.cz, Gemini

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) upozornil na vlnu falešných internetových obchodů, které se tváří jako známé české značky, ve skutečnosti ale jde o imitace z Číny. Nabízí falešné slevy 70 až 90 procent. Podle SOCR jde o velmi kvalitně připravené podvody, které dle odhadů okradly tisíce Čechů. Tato vlna má patřit mezi nejsofistikovanější případy, co organizace doposud viděla. Ukázka je tady.

“Reklamní kampaně na Facebooku i weby, na které odkazují, jsou velmi sofistikované a využívají všech možností, aby snížily riziko odhalení, že jde o podvod. Na první pohled jde o dokonalou vizuální kopii známých českých e-shopů a reklamy cílí na mobilní uživatele, kde je mnohem obtížnější ověřit si skutečnou adresu e-shopu. Za poslední dva týdny se obětí podvodníků z Číny staly známé české e-shopy jako jsou Sportisimo, Tescoma a Super zoo,” shrnul SOCR. Tyto obchody registrují tisíce stížností podvedených zákazníků.

Reklamy se šíří hlavně přes Facebook. Ten je ze strany SOCR upozorňován, stejně jako Česká obchodní inspekce a CZ.NIC. Podána byla i první trestní oznámení.

“Reakce je zatím velmi pomalá. Vidíme, že podvodníci zneužívají známost a oblibu naší značky a využívají možnosti dnešních technologií, ať už jde o vytvoření kopie našeho webu či neustálé změny domény, kde tyto podvodné e-shopy provozují. U takto jednoznačných podvodů by měly kontrolní orgány zasáhnout okamžitě, důrazně varovat spotřebitele, bezodkladně zablokovat podvodné weby a donutit Facebook, aby reklamy na podvodné e-shopy stáhl. Bohužel zatím vidíme, že okrádání tisíců spotřebitelů zůstává bez adekvátní reakce Facebooku i českých kontrolních orgánů,” postěžoval si Luboš Rejchrt, jednatel společnosti Super zoo.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR také dlouhodobě upozorňuje na čínské obchody jako Shein a Temu, které údajně obchází regulaci. Dále se mají dopouštět nátlakového prodeje, falešných slev, klamavých informací a podobně. Doporučení SOCR ohledně nákupu na internetu jsou zde. Na problémy čínských e-shopů dříve upozornil také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, hlavně z důvodu citlivých dat.

Česká obchodní inspekce rozdala e-shopům pokuty 3,5 milionu za porušování zákonů Přečtěte si také:

Česká obchodní inspekce rozdala e-shopům pokuty 3,5 milionu za porušování zákonů

Vstoupit do diskuse (4 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Potravinovou intoleranci lékaři zjistí i z dechu, stojí to tisícovku

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony účtů

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Na Zbraslavi začala stavba největšího datacentra u nás

Channeltrends Awards: Známe nejlepší distributory a výrobce roku

Legendární Amiga 1200 byla královnou počátku 90. let

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

OSVČ se opět zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Laky na nehty obsahují nebezpečnou látku

Nejde jen o mlčenlivost. Firmy čekají nové povinnosti

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

SPD: Daň z nemovitostí je nemravná, měla by být zrušena

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

DuckDuckGo vylepšuje AI možnosti svého prohlížeče

Káva jako byznys: někomu záleží na každém zrníčku

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).