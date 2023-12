Polská TVP Info je mimo provoz. Ministr odvolal vedení televize a rozhlasu

Autor: Repro TVP Info

Ve středu po 11. hodině dopoledne přestal vysílat polský program TVP Info. Nefungují ani jeho webové stránky. Příčina není jasná, dění v polských národních médiích je však v těchto dnech po nástupu nové vlády bouřlivé.





Na pozici TVP Info je přepojený program TVP1, místo regionálních stanic běží vysílání TVP2. Stanice TVP neodvysílala ani pravidelné polední zprávy, upozornila soukromá stanice TVN.





Ministr kultury Bartłomiej Sienkiewicz odvolal vedení Polské televize, Polského rozhlasu a státní tiskové agentury PAP. Jmenoval nové dozorčí rady, které vybírají nové manažery. U našich severních sousedů mají národní média právní formu státních akciových společností.

„Opatření bylo nezbytné po usnesení Sejmu Polské republiky ze dne 19. prosince 2023 o obnovení právního pořádku, nestrannosti a spolehlivosti veřejnoprávních médií a Polské tiskové agentury,“ zdůvodnilo své kroky ministerstvo. Parlamentní usnesení podpořilo 244 poslanců, 84 jich bylo proti, 16 se jich zdrželo.

Poslanci dosud vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) se hlasování neúčastnili. Po hlasování dorazili do sídla národní televize, která jim byla dosud výrazně nakloněna. „Je to obrana demokracie. Ta neexistuje bez plurality sdělovacích prostředků a bez silných protivládních médií. V každé demokracii musí existovat silná protivládní média a shodou okolností jsou to v Polsku veřejnoprávní média,“ vysvětlil svou přítomnost předseda PiS Jarosław Kaczyński.

Dosavadním ředitelem TVP byl Mateusz Matyszkowicz, který byl ve funkci teprve od 5. září 2022, Polský rozhlas vedla od roku 2020 Agnieszka Kamińska, v čele tiskové agentury byl od roku 2018 Wojciech Surmacz.

Podle představitelů strany PiS je odvolání vedení národních médií v rozporu se zákonem. O takových krocích podle nich smí rozhodovat jen Národní rada pro sdělovací prostředky.

Vláda trvá na tom, že odvolání dozorčích rad je plně v kompetenci ministerstva. „Rozhodnutí o odvolání stávajících orgánů a jmenování nových bylo přijato na valné hromadě akcionářů vlastníkem společností, zastoupeným ministrem kultury a národního dědictví, který má v tomto rozhodování plnou autonomii,“ namítlo ministerstvo.