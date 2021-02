Polské komerční televize vypnuly vysílání, protestují proti likvidační dani

Část soukromých televizí v Polsku dnes nevysílá. Protestují proti vládnímu návrhu nové daně z reklamy. Podléhala by jí klasická reklama ve vysílání i digitální reklamní formáty na internetu. Vláda tím chce zajistit příjmy pro několik národních fondů, například na ochranu kulturního dědictví.

Výše zdanění reklamních příjmů by se pohybovala od 2 % do 15 % podle velikosti firmy. Protestující společnosti upozorňují, že by ve výsledku byla víc zdaněná polská média než nadnárodní digitální firmy typu Googlu. Nelíbí se jim ani to, že vláda zároveň posílá obří dotace na fungování národní televize TVP. „Média to oslabí a některá to dokonce zlikviduje, čímž se omezí nabídka pro veřejnost,“ varují signatáři otevřeného dopisu adresovaného premiérovi.

Do protestu se zapojily stanice skupiny Discovery, kam patří například TVN24 nebo Eurosport, podpořily ho také programy Polsat nebo Puls TV. Čtenáři si dnes nepřečtou ani zpravodajství na některých internetových serverech a prohlášení vysílají rovněž rozhlasové stanice Zet nebo RMF.

Mezi signatáři protestního dopisu, jenž nahradil obsah na řadě webů, a na nějž odkazují také černé obrazovky ve vysílání, jsou dále mimo jiné Canal+ nebo vydavatelské skupiny Agora, Burda Media, Ringier Axel Springer a Bauer Media. V praxi tedy dnes nefunguje mnoho populárních internetových stránek.