Portál veřejných zakázek nefunguje, je cílem kybernetického útoku

Jan Sedlák
Dnes
Ministerstvo pro místní rozvoj Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Portál veřejných zakázek je v současné době cílem kybernetického útoku a není možné se na něj dostat. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které službu na adrese portal-vz.cz provozuje, zatím nemá přesné informace o tom, co se děje a tudíž není jasné, zda jde například o DDoS, nebo vážnější průnik.

“Příčinu řešíme a portál se budeme snažit zprovoznit co nejdříve,” uvedla Michaela Winklerová, vedoucí oddělení komunikace a tisková mluvčí ministerstva pro místní rozvoj.

Adresa Portálu veřejných zakázek zatím nebyla migrována na doménu gov.cz, na rozdíl od jiných služeb státu a veřejné sféry.

Portál veřejných zakázek slouží jako centrální informační a metodický bod pro vše, co se týká státních nákupů. Pomáhá s vyhledáváním, správou profilů, metodickou podporou nebo vzděláváním v oblasti veřejných nákupů (třeba návody, jak zadat zakázku) a dále slouží jako věstník a podobně. Web také umožňuje dohledat statistiky o tom, kolik stát utrácí a které firmy zakázky získávají.

