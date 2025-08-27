Lupa.cz  »  PPF opouští německou televizní skupinu ProSieben, svůj podíl prodává Italům

PPF opouští německou televizní skupinu ProSieben, svůj podíl prodává Italům

Filip Rožánek
Dnes
ProSiebenSat.1 Autor: ProSiebenSat.1 Media

Investiční skupina PPF oznámila, že ukončuje svou investici v německé mediální společnosti ProSiebenSat.1 Media SE. Ve středu firma potvrdila, že se rozhodla přijmout nabídku konkurenční italské společnosti MFE-MediaForEurope a prodat jí všech svých 36 539 628 akcií. Tento balík představuje přibližně 15,68 % základního kapitálu ProSiebenSat.1. 

Spolu s prodejem akcií PPF ukončuje také platnost ostatních finančních nástrojů, jejichž prostřednictvím ve firmě držela hlasovací práva. Rozhodnutí následovalo po konci lhůty pro přijetí dvou konkurenčních veřejných nabídek na odkup akcií. 

Podle vyjádření PPF nezaznamenala dostatečný zájem ani jedna ze stran. Nabídka MFE oslovila jen omezený počet akcionářů, přičemž ani samotné PPF se nepodařilo získat podporu dostatečného množství akcionářů pro své cíle. V důsledku toho MFE nyní drží přes 43 % hlasovacích práv, což jí s vysokou pravděpodobností zajistí prostou většinu na valných hromadách. 

Skupina PPF uvedla, že nízký zájem o její nabídku jí znemožňuje pokračovat v zamýšlené roli strategického investora, který by v ProSiebenSat.1 působil jako rovnocenný partner vůči MFE. PPF měla v úmyslu sdílet své zkušenosti s rozvojem digitálních televizních a streamingových platforem. Společnost nicméně konstatovala, že její působení přispělo k vylepšení podmínek původní nabídky MFE, což podle ní zvýšilo hodnotu pro všechny akcionáře německé mediální firmy. 

PPF deklarovala, že bude na německém trhu nadále vyhledávat investiční příležitosti.

