PPL spouští podání zásilek v AlzaBoxech, téma odesílání přes boxy aktivně řeší i konkurence

Iva Brejlová
Dnes
PPL spouští možnost odesílat zásilky přes AlzaBoxy, a to jednotlivcům i e-shopům. Podle dat firmy totiž odesílání balíčků přes výdejní box preferuje třetina Čechů. Službou tak rozšiřuje spolupráci s Alzou, dosud mohli zákazníci PPL z její sítě boxů balíčky vyzvedávat.

Dostupnost služby bude záležet na kapacitě konkrétního boxu. Podle dat firmy oblíbenost doručení do boxu v posledních letech významně roste a nyní tuto formu volí přibližně čtyři z deseti nakupujících. Pro odesílání podle PPL není nutné předem tisknout štítek a odesílatel si zvolí libovolné podací místo v síti.

Se stejným druhem služby nedávno přiznala problémy konkurenční Zásilkovna, a to kvůli zvýšenému počtu záměn a reklamací u zásilek vkládaných zákazníky do Z-Boxů. Oznámila úpravy aplikace i procesů, mimo jiné důslednější zadávání podacích kódů a jmen příjemců na balík nebo softwarové nástroje pro rychlejší dohledání možných záměn.

Naopak mimo boxy zamířila v minulých měsících firma GLS, která oznámila spojení s přepravní DoDo, aby spolu v rámci pilotního provozu objednávky z e-shopů doručovaly na adresu v přesně zvoleném dni a časovém okně.

Přečtěte si také:

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

