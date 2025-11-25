Balíky domů ještě mají smysl, věří GLS a DoDo. Firmy se spojily, aby objednávky z e-shopů doručovaly v jasném časovém okně

Společnosti GLS a DoDo se spojily v novém projektu: otevřely službu, ve které e‑shopové zásilky doručují na adresu v přesně zvoleném dni a časovém okně. Jde o pilotní provoz, firmy jej chtějí zkoušet s e-shopy, které se do programu přihlásí. Zahájily jej se společností Pilulka.cz, a to v Praze a Brně. Obě firmy přitom zdůrazňují, že doručení na adresu zůstává klíčovým prvkem nabídky. Obliba výdejních boxů v Česku však v posledních letech zásadně stoupala.
„Věříme, že doručení na adresu má i v dnešní době své pevné místo a slotové doručení je právě tím chybějícím vylepšením, které zákazníkům přináší ještě větší komfort a kontrolu nad doručením,“ myslí si šéf GLS v ČR Petr Pěcha. „Slotové doručení je novým standardem pohodlné dopravy zboží, který si zákazníci žádají napříč kategoriemi — od potravin přes léky až po spotřební zboží,“ věří Michal Menšík, zakladatel a majitel DoDo. Nicméně podle dat Asociace pro elektronickou komerci objednávka zboží do výdejního boxu nebo na výdejní místo v uplynulých letech postupně zastínila dodání na adresu. Zatímco dodeje domů využívá v roce 2025 celkem 18,7 procenta lidí (oproti 32,6 procentům v roce 2022), do výdejního boxu je to 48,1 procenta zákazníků e-shopů (v roce 2022 to bylo 13,3 procenta). Do zaměstnání si nechává dovážet balíčky 2,7 procenta lidí, v roce 2022 to bylo 6,8 procenta.
Ve spolupráci GLS zajišťuje celostátní svoz a páteřní logistiku, DoDo přidá technologii plánování časových oken a řízení takzvané poslední míle přes vlastní platformu. GLS tedy zásilky sveze do regionu, DoDo je v dohodnutém okně je doručí ke dveřím. Cílem je postupně zpřístupnit službu ve všech krajských a následně i okresních městech, což má být pro zhruba dvě třetiny populace. Pilot je otevřený e-shopům i mimo stávající portfolia obou firem. „Dlouhodobým cílem pak je nabídnout možnost slotového doručení co největšímu počtu online nakupujících v rámci celé Evropy,“ dodává Menšík.
Společnosti uvádějí, že mezi segmenty e-commerce, ve kterých je o slotové doručení aktuálně největší zájem, patří kromě potravin také léky, chovatelské potřeby, kosmetika, elektronika, oblečení, sportovní vybavení nebo hobbymarkety. Doručování v přesných časových oknech přes spolupráci s firmou Dodo zákazníkům nabízejí například řetězce Dr. Max, Decathlon, Samsung, Rituals, Alkohol.cz či Pet Center.