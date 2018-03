 »  Přechodová DVB-T2 síť 13 už vysílá i v Teplicích a v Ústí nad Orlicí

Jan Brychta

Vysílání přechodové sítě 13 tak aktuálně pokrývá přes 5,4 milionu diváků. Z teplické vodárny vysílá Digital Broadcasting na kanálu 28 s výkonem 10 kW, z Andrlova chlumu poblíž Ústí nad Orlicí využívá přechodový DVB-T2 multiplex kanál 24 a opět výkon 10 kW. V síti vysílají stanice Nova, Nova Cinema, Nova 2, Nova Action, Nova Gold, Rebel, Relax, Kinosvět a Joj family HD.

Do konce měsíce by měla společnost Digital Broadcasting zprovoznit ještě vysílače v Ústí nad Labem, Mariánských Lázních, Olomouci a ve Zlíně. Celou republiku by pak síť měla pokrýt do konce léta.