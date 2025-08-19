Lupa.cz  »  Předplatné ChatGPT za 100 Kč je tady, OpenAI je zatím testuje v Indii

Předplatné ChatGPT za 100 Kč je tady, OpenAI je zatím testuje v Indii

David Slížek
Dnes
AI - OpenAI - ChatGPT

V přepočtu necelých 100 Kč měsíčně stojí předplatné ChatGPT Go, které nově začala nabízet americká firma OpenAI. Koupit si je mohu zatím jen uživatelé v Indii. Po vyhodnocení zkušeností z indického trhu pak firma plánuje nabídnout levnější předplatné i v dalších zemích, napsal na sociální síti X viceprezident OpenAI a šéf aplikace ChatGPT Nick Turley.

Dosud mohli uživatelé využívat AI chatbot buď v neplacené verzi, která obsahuje řadu omezení – nemá obvykle nějakou dobu k dispozici nejnovější modely (v současné době zde firma nenabízí aktuální model GPT-5) a má limit na to, jak často mohou uživatelé chatbot používat.

Balíček Go dává přístup k GPT-5, nabízí větší kontextové okno a vyšší limity na používání chatbota. V Indii stojí na 399 INR měsíčně.

Nejlevnější předplatné Plus dnes stojí 20 USD měsíčně (v přepočtu asi 520 Kč), což je standardní cena i u konkurence jako je Claude od Anthropicu či Gemini od Googlu. Nejvyšší balíček Pro pak u OpenAI vyjde na 200 USD za měsíc. Pro firmy OpenAI nabízí předplatné Team či Enterprise.

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

