Lupa.cz  »  Předvýběr zaměstnanců pomocí AI. Startup Talentiqa získal investici 25 milionů

Předvýběr zaměstnanců pomocí AI. Startup Talentiqa získal investici 25 milionů

David Slížek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Talentiqa - AI - Miro Šmelko - Marek Dian Autor: Talentiqa
Zakladatelé startupu Talentiqa Miro Šmelko a Marek Dian

Automatizaci výběrových řízení pomocí AI řeší zejména velké firmy. Na toto téma vsadil česko-slovenský startup Talentiqa, který aktuálně ohlásil zisk investice 25 milionů Kč od fondů Purple Ventures a Venture to Future Fund.

Služba dříve fungovala pod názvem Jobsider, změna jména přišla až teď od září. Za firmou stojí dvojice zakladatelů Marek Dian a Miro Šmelko

„AI asistent zkompletuje všechny odpovědi na pracovní inzeráty včetně zájemců bez životopisů, provede s uchazečem automatizovaný chat pohovor, ověří klíčové a doplňující informace (např. lokalitu, dostupnost či typ úvazku), a pokud splňuje základní požadavky pro danou pozici, zařadí ho rovnou do dalšího kola,“ popisuje startup v tiskové zprávě, jak jeho služba funguje.

Automatický předvýběr má ulehčit práci personalistům a zároveň nabídnout uchazečům možnost absolvovat pre-screening v čase, který jim nejvíc vyhovuje. AI asistent totiž funguje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Z českých firem nástroj už dnes používají ČEZ, Raiffeisenbank, Bageterie Boulevard nebo Manpower. 

„Bohužel to vyšlo až na konec volebního období.“ V ČR se chystá startupový zákon, účinný má být do dvou let Přečtěte si také:

„Bohužel to vyšlo až na konec volebního období.“ V ČR se chystá startupový zákon, účinný má být do dvou let

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Jak funguje obnovitelná nafta?

Nebezpečné léky s rizikem předávkování byly populární i u nás

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Zakladatel Notina chystá projekty prémiového nájemního bydlení

Nové testy odhalí, zda žena nemá v těle virus HPV

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

Hravě na digitální dovednosti s dotací 50 000 Kč

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti

Co strany před volbami slibují v digitální oblasti?

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Czech Internet Forum: využijte zvýhodněnou cenu vstupného do 30. září
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).