Lupa.cz  »  Přepínání mez schránkami nebo zobrazování příloh. DIA představila novinky v datových schránkách

Přepínání mez schránkami nebo zobrazování příloh. DIA představila novinky v datových schránkách

David Slížek
Dnes
3 nové názory

Sdílet

E-government - datova schranka Autor: Digitální a informační agentura

Portál datových schránek nově obsahuje některé funkce, na které jsou uživatelé zvyklí z Portálu občana. Patří k nim zejména možnost získat jedním přihlášením přístup ke všem datovým schránkám, ke kterým má uživatel oprávnění.

„Přihlášením přes NIA či Mobilní klíč eGovernmentu dojde k identifikaci uživatele a zobrazí se všechny datové schránky, které má uživatel jakýmkoliv způsobem na sebe jako osobu vázané. V praxi to znamená, že během jednoho přihlášení bude uživatel moct pohodlně přepínat z jedné schránky do druhé bez nutnosti přehlašování,“ popisuje v oznámení novinek Digitální a informační agentura (DIA).

Další novinkou má být zobrazování příloh přímo v rozhraní datových schránek. „Funkce bude podporovat běžné formáty dokumentů a obrázků jako je PDF, JPG, GIF a další,“ slibuje DIA. Portál nově umožňuje také také náhled ZFO příloh. „Uživatel si bude moct zobrazit obsah datové zprávy, včetně jejích příloh jedním klikem,“ doplňuje agentura.

Úřad slibuje také zpřehlednění e-mailových notifikací. „Notifikační e-mail bude obsahovat více informací o odesílateli i o obsahu doručené zprávy,“ popisuje DIA.

Jak provést digitalizaci stavebního řízení? Ministerstvo vyzývá firmy k diskusi Přečtěte si také:

Jak provést digitalizaci stavebního řízení? Ministerstvo vyzývá firmy k diskusi

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Cesta k superrychlému ethernetu

Přibývá čtyřicátníků se žloutenkou A, nemoc se šíří dotekem

Nejde jen o mlčenlivost. Firmy čekají nové povinnosti

Továrna bývalého FAB teď chrlí miliony cylindrických vložek

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

DuckDuckGo vylepšuje AI možnosti svého prohlížeče

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Myslela jsem si, že první pomoc poskytnout dokážu. Ale ne

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Google vyvíjí nový AI model chránící vaše osobní údaje

Lidé platí tisíce za vitamíny a léky v infuzích, přínos je ale pochybný

Méně důvěry, více soukromí: Signal má proti Telegramu výhodu

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Czech Internet Forum: využijte zvýhodněnou cenu vstupného do 30. září
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).