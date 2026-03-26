Při registraci domény s koncovkou .CZ bude nyní nutné uvést telefonní číslo

Jan Sedlák
Dnes
CZ.NIC Autor: Lupa.cz, DALL-E

Při registraci internetové domény s koncovkou .CZ nyní bude nutné uvést telefonní číslo. Bude to vyžadovat správce domény, sdružení CZ.NIC. Důvodem je evropská směrnice NIS2, která je do tuzemského prostřední implementována skrze nový zákon o kybernetické bezpečnosti.

“Správce registru domény .cz, sdružení CZ.NIC, je v souladu s těmito požadavky povinen zajistit, aby bylo možné držitele domény v případě potřeby efektivně kontaktovat. To je důležité zejména v situacích, kdy je doména zneužita k nezákonné nebo škodlivé činnosti, například k šíření podvodných webových stránek, nelegálního obsahu nebo k vedení kybernetických útoků na jiné služby,” vysvětlil CZ.NIC na blogu.

“V návaznosti na tyto požadavky došlo ke změnám v pravidlech registrace domén. Podstatou těchto úprav je zavedení telefonního čísla jako povinného údaje u kontaktů evidovaných v centrálním registru domén a celkové posílení důrazu na úplnost a správnost registračních údajů,” doplnil správce. Aktualizovaná pravidla si lze prostudovat zde.

Změny jsou zaváděny na straně registru postupně ve třech fázích, aby měli registrátoři na nasazení novinky dostatek času. Hotovo bude do konce letošního roku.

Počet internetových domén .CZ se drží na 1,5 milionem, největším registrátorem je Wedos Přečtěte si také:

Počet internetových domén .CZ se drží na 1,5 milionem, největším registrátorem je Wedos

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

HP uvádí 20miliardový AI model pro firemní PC

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

Daňové přiznání za rok 2025: Jak si snížit daň?

Claude ve firmách získává na popularitě

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

„Limituje nás už prakticky jen rychlost světla“

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

