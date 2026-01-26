Prima spustí Asia Express 22. února, kreativní dohled má Markus Krug

Televize Prima odhalila termín vysílání nové dobrodružné reality show Asia Express. Pořad začne 22. února na streamovací platformě Prima+ a od 1. března se objeví i v lineárním vysílání Primy. Stanice tak poprvé uvádí českou verzi mezinárodně úspěšného formátu, který kombinuje cestovatelskou reality show s extrémními soutěžními podmínkami.
Asia Express posílá soutěžící do závodu napříč jihovýchodní Asií s rozpočtem jedno euro na den. Dvojice bez mobilních telefonů cestují stopem, pěšky nebo místní dopravou a plní úkoly, které testují fyzickou i psychickou odolnost. Česká verze se natáčela v Laosu, Kambodži a Thajsku a soutěžní trasa měřila zhruba 3500 kilometrů.
Nejnovější tisková zpráva zároveň představila první potvrzený soutěžní pár. Do závodu nastoupí tanečnice Icy a Ester, v pořadu vystupující pod společnou přezdívkou Chicas. Obě mají zkušenosti s cestováním v náročných podmínkách a jejich vztah má být jedním z klíčových prvků soutěže. „Jdeme do toho, abychom zjistily, kde je naše hranice,“ uvedla Ester.
Průvodci pořadem budou herci Jakub Štáfek a Václav Matějovský. Podle vedení Primy je jejich přátelská dynamika jedním z důvodů, proč byli pro formát vybráni. „Jejich chemie je tím pravým kořením tohoto pořadu,“ uvedla programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek.
Důležitým prvkem projektu je i kreativní dohled Markuse Kruga, který stál u vzniku české verze detektivní hry Zrádci. Právě kontinuita s předchozí úspěšnou tvorbou Primy v žánru strategických a psychologicky náročných reality formátů má být jedním z pilířů nové série. Režii Asia Express má na starosti Michal Varga, produkci zajišťuje společnost Friends Studio Production.
Asia Express patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější reality formáty na mezinárodním trhu a vysílá se ve více než dvaceti zemích. Prima jej zařazuje do jarní programové nabídky s ambicí oslovit diváky hledající kombinaci silných emocí, soutěže a autentických mezilidských situací v extrémním prostředí.