Prima spustí Asia Express 22. února, kreativní dohled má Markus Krug

Filip Rožánek
Dnes
Televize Prima odhalila termín vysílání nové dobrodružné reality show Asia Express. Pořad začne 22. února na streamovací platformě Prima+ a od 1. března se objeví i v lineárním vysílání Primy. Stanice tak poprvé uvádí českou verzi mezinárodně úspěšného formátu, který kombinuje cestovatelskou reality show s extrémními soutěžními podmínkami. 

Asia Express posílá soutěžící do závodu napříč jihovýchodní Asií s rozpočtem jedno euro na den. Dvojice bez mobilních telefonů cestují stopem, pěšky nebo místní dopravou a plní úkoly, které testují fyzickou i psychickou odolnost. Česká verze se natáčela v Laosu, Kambodži a Thajsku a soutěžní trasa měřila zhruba 3500 kilometrů. 

Nejnovější tisková zpráva zároveň představila první potvrzený soutěžní pár. Do závodu nastoupí tanečnice Icy a Ester, v pořadu vystupující pod společnou přezdívkou Chicas. Obě mají zkušenosti s cestováním v náročných podmínkách a jejich vztah má být jedním z klíčových prvků soutěže. „Jdeme do toho, abychom zjistily, kde je naše hranice,“ uvedla Ester. 

Průvodci pořadem budou herci Jakub Štáfek a Václav Matějovský. Podle vedení Primy je jejich přátelská dynamika jedním z důvodů, proč byli pro formát vybráni. „Jejich chemie je tím pravým kořením tohoto pořadu,“ uvedla programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek. 

Důležitým prvkem projektu je i kreativní dohled Markuse Kruga, který stál u vzniku české verze detektivní hry Zrádci. Právě kontinuita s předchozí úspěšnou tvorbou Primy v žánru strategických a psychologicky náročných reality formátů má být jedním z pilířů nové série. Režii Asia Express má na starosti Michal Varga, produkci zajišťuje společnost Friends Studio Production. 

Asia Express patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější reality formáty na mezinárodním trhu a vysílá se ve více než dvaceti zemích. Prima jej zařazuje do jarní programové nabídky s ambicí oslovit diváky hledající kombinaci silných emocí, soutěže a autentických mezilidských situací v extrémním prostředí. 

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

