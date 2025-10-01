Prima+ poprvé uvede v předpremiéře pořad jiné stanice. Dohodla se s Óčkem

Mediální skupina Prima na své streamovací platformě Prima+ poprvé uvede v předpremiéře pořad, který vznikl v produkci jiné televizní stanice. Konkrétně se jedná o česko-slovenskou verzi seznamovací reality show Naked Attraction, kterou vyrobila hudební televize Óčko.
Předplatitelé služby Prima+ budou mít přístup k novým dílům pořadu každé pondělí od 6. října. Televizní premiéra na stanici Óčko je naplánována o dva dny později, tedy na středu 8. října ve 22 hodin.
„Naked Attraction Česko & Slovensko je první formát, který na naší platformě nabízíme v předpremiéře, a přitom vznikl v produkci jiné televizní stanice. Jde o vůbec první takto úzkou spolupráci v rámci skupiny mezi naším VOD segmentem a jinou televizní značkou. Těší nás, že právě tento odvážný projekt otevírá cestu pro další mezitelevizní synergie, které mohou do budoucna rozšířit nabídku pro předplatitele Prima+,“ uvedl ředitel VOD služeb FTV Prima Jan Maxa.
Samotný formát je založen na principu, kdy si jeden účastník vybírá partnera z pětice nahých kandidátů, jejichž těla se postupně odhalují. Podle tvůrců se v show představí lidé různých věkových skupin, tělesných proporcí i sexuálních orientací.
Průvodkyní česko-slovenské verze je herečka Monika Timková. „Tím, že jsou účastníci nazí, vzniká zvláštní druh svobody. Nikdo si na nic nehraje,“ popsala atmosféru při natáčení. Produkce si pro natáčení zapůjčila scénu s barevnými kabinkami z polské verze pořadu. Po celou dobu byla účastníkům k dispozici psychologická podpora.
První série nabídne deset epizod a na závěr roku dva střihové díly. Programový ředitel Óčka Alexandr Guha k tomu dodal, že stanice navazuje na pětileté vysílání zahraničních verzí pořadu. Nabídku na platformě Prima+ doplní bonusový obsah, jako jsou rozhovory, záběry ze zákulisí, podcast a doplňkový formát s neúspěšnými účastníky nazvaný Druhá šance.
Natáčení české verze probíhalo v intenzivním tempu během osmi dnů, během kterých se uskutečnilo dvacet rande. Denně se podařilo natočit až tři epizody. Produkce probíhala ve třech oddělených lokacích zároveň: v hlavním studiu s kabinkami, ve zpovědnici a na takzvaném „oblečeném rande“.
Celkem vzniklo přes 590 hodin záznamu, z nichž bylo 110 hodin vyhodnoceno jako unikátních a použitelných do epizod. Před kameru se postavilo dvacet vybírajících a více než 85 nahých účastníků z Česka i Slovenska. Někteří z nich si vyzkoušeli obě role – jak pozici toho, kdo vybírá, tak i roli „naháčů“ v boxech.
Naked Attraction je původně britský formát. Pro stanici Channel 4 ho vytvořila produkční společnost Studio Lambert. Ve Velké Británii vzniklo v letech 2016–2024 celkem sedm sérií. Natočeno bylo i několik zahraničních verzí.