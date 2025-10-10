Prima vzdala přípravu stanice Prima Case, licenci nevyužije

Televizní skupina Prima přehodnotila přípravu nové stanice Prima Case, na které měly být kriminální seriály pro mladší diváky. Licenci dostala už loni na konci září, ale přípravy vázly. V polovině letošního září se rozhodla licenci vrátit. Udělala to krátce před vypršením roční lhůty na zahájení vysílání, kterou stanovuje zákon.
Plánovaný program měl volně vysílat v DVB-T2 a počítalo se s jeho distribucí i v dalších systémech. Krátce po udělení licence na Prima Case navíc Prima požádala o koncesi na další stanici Prima Port. Ani kolem ní se však od té doby nestalo nic nového, je proto pravděpodobné, že nezačne vysílat. Roční lhůta na spuštění tohoto programu vyprší v polovině listopadu.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání projednala zánik licence Prima Case na svém zasedání v úterý 7. října. Informovala o tom v tiskové zprávě. Rozhodnutí Primy vzala na vědomí, licence úředně zanikla 30. září.
Skupina Prima letos prochází velkými změnami. Nastoupili do ní noví manažeři a upravila strukturu managementu. Dlouholetého šéfa Marka Singera nedávno na pozici výkonného ředitele nahradil Lukáš Kubát. Firma provedené změny vysvětlila tím, že chce pohotověji reagovat na proměnu diváckých zvyklostí.