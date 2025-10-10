Lupa.cz  »  Prima vzdala přípravu stanice Prima Case, licenci nevyužije

Filip Rožánek
Dnes
TV Prima Autor: Karel Choc

Televizní skupina Prima přehodnotila přípravu nové stanice Prima Case, na které měly být kriminální seriály pro mladší diváky. Licenci dostala už loni na konci září, ale přípravy vázly. V polovině letošního září se rozhodla licenci vrátit. Udělala to krátce před vypršením roční lhůty na zahájení vysílání, kterou stanovuje zákon.

Plánovaný program měl volně vysílat v DVB-T2 a počítalo se s jeho distribucí i v dalších systémech. Krátce po udělení licence na Prima Case navíc Prima požádala o koncesi na další stanici Prima Port. Ani kolem ní se však od té doby nestalo nic nového, je proto pravděpodobné, že nezačne vysílat. Roční lhůta na spuštění tohoto programu vyprší v polovině listopadu. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání projednala zánik licence Prima Case na svém zasedání v úterý 7. října. Informovala o tom v tiskové zprávě. Rozhodnutí Primy vzala na vědomí, licence úředně zanikla 30. září.

Skupina Prima letos prochází velkými změnami. Nastoupili do ní noví manažeři a upravila strukturu managementu. Dlouholetého šéfa Marka Singera nedávno na pozici výkonného ředitele nahradil Lukáš Kubát. Firma provedené změny vysvětlila tím, že chce pohotověji reagovat na proměnu diváckých zvyklostí.

Střídání ředitelů v televizi Prima. Marka Singera nahradil Lukáš Kubát

Střídání ředitelů v televizi Prima. Marka Singera nahradil Lukáš Kubát

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

