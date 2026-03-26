Probíhá boj o schvalování výdejních boxů, s novelou zákona by se mohly stát malými stavbami

V rámci novely stavebního zákona by se mohl změnit status výdejních boxů. Nově by se mohly stát takzvanými drobnými stavbami, což by znamenalo, že jejich stavba by vyžadovala schvalování a zamezilo by se tak jejich rychlému rozšiřování. Hovořil o tom výkonný ředitel APEK Jan Vetyška při vystoupení na plénu Hospodářského výboru, který dostupnost výdejních boxů hájil.
Drobné stavby nemusejí obvykle mít klasické stavební povolení, musí ale splňovat zákonné podmínky a řeší se i jejich umístění. „Je zcela zbytečné zavádět novou regulaci tam, kde už dnes funguje spolupráce s obcemi, dohoda a vzájemný respekt. Právě tyto principy vzájemné komunikace si ostatně provozovatelé v loňském roce zakotvili do Kodexu, který se zavázali dodržovat,“ popisuje Vetyška. Uvádí, že na provozovatele výdejních boxů i na APEK se obracejí desítky menších obcí, které mají zájem o umístění výdejních boxů. Počet zásilek vydaných zákazníkům v boxech překročil 700 tisíc denně. „Zařazení výdejních boxů mezi drobné stavby je v jasném rozporu se snahou o zachování dostupnosti služeb na venkově,“ komentuje Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv ČR.
Umísťování výdejních boxů se ale dlouhodobě řeší, některá města je řeší prostřednictvím vyhlášky, strategii k nim představilo mezi jinými Ústí nad Orlicí a pravidla ukázala i Praha. „Všichni jsou vlastně ve shodě, všichni boxy chtějí. Žádné město nebo žádná obec vám neřekne – my je tu nechceme. To by je voliči sežrali, protože boxy jsou u zákazníků oblíbená služba,“ komentoval tematiku v září pro Lupu Vetyška.
Návrh na zařazení výdejních boxů do režimu stavebního zákona je projednáván na úrovni Hospodářského výboru. Zatím není ve veřejných dokumentech dostupný.