Lupa.cz

Probíhá boj o schvalování výdejních boxů, s novelou zákona by se mohly stát malými stavbami

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

AlzaBox Autor: Alza.cz

V rámci novely stavebního zákona by se mohl změnit status výdejních boxů. Nově by se mohly stát takzvanými drobnými stavbami, což by znamenalo, že jejich stavba by vyžadovala schvalování a zamezilo by se tak jejich rychlému rozšiřování. Hovořil o tom výkonný ředitel APEK Jan Vetyška při vystoupení na plénu Hospodářského výboru, který dostupnost výdejních boxů hájil.

Drobné stavby nemusejí obvykle mít klasické stavební povolení, musí ale splňovat zákonné podmínky a řeší se i jejich umístění. „Je zcela zbytečné zavádět novou regulaci tam, kde už dnes funguje spolupráce s obcemi, dohoda a vzájemný respekt. Právě tyto principy vzájemné komunikace si ostatně provozovatelé v loňském roce zakotvili do Kodexu, který se zavázali dodržovat,“ popisuje Vetyška. Uvádí, že na provozovatele výdejních boxů i na APEK se obracejí desítky menších obcí, které mají zájem o umístění výdejních boxů. Počet zásilek vydaných zákazníkům v boxech překročil 700 tisíc denně. „Zařazení výdejních boxů mezi drobné stavby je v jasném rozporu se snahou o zachování dostupnosti služeb na venkově,“ komentuje Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv ČR.

Umísťování výdejních boxů se ale dlouhodobě řeší, některá města je řeší prostřednictvím vyhlášky, strategii k nim představilo mezi jinými Ústí nad Orlicí a pravidla ukázala i Praha. „Všichni jsou vlastně ve shodě, všichni boxy chtějí. Žádné město nebo žádná obec vám neřekne – my je tu nechceme. To by je voliči sežrali, protože boxy jsou u zákazníků oblíbená služba,“ komentoval tematiku v září pro Lupu Vetyška.

Návrh na zařazení výdejních boxů do režimu stavebního zákona je projednáván na úrovni Hospodářského výboru. Zatím není ve veřejných dokumentech dostupný.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).