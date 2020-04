 »  Prodlužte konzultaci k aukci 5G kmitočtů, žádají ČTÚ profesní družení

David Slížek

Nejméně o jeden měsíc by se měla podle představ tuzemských telco sdružení prodloužit veřejná konzultace k novým podmínkám chystané aukce 5G kmitočtů. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ji vypsal 16. března s tím, že připomínky lze podávat do 16. dubna 2020.

Ve společném dopise předsedkyni Rady ČTÚ Haně Továrkové, který má Lupa k dispozici, teď o prodloužení lhůty žádá Svaz průmyslu a dopravy, Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí, Asociace provozovatelů mobilních sítí, Česká asociace telekomunikací, Česká asociace elektronických komunikací, ICT Unie, ISP Aliance a Výbor nezávislého ICT průmyslu.

Lhůta pro podání připomínek by se podle jejich žádosti měla prodloužit nejméně o jeden měsíc, tedy do 16. května 2020.

Sdružení se odvolávají na současnou epidemii COVID-19, která vytěžuje zaměstnance operátorů, kteří by jinak měli sepisování připomínek na starosti.

„Stanovená měsíční lhůta na vyjádření v takto rozsáhlé a důležité veřejné konzultaci za zcela bezprecedentní mimořádné situace, která nemá v historii ČR obdoby, nepostačuje ke splnění základního účelu veřejné konzultace a zajištění dostatečného prostoru pro uplatnění připomínek všech potenciálních zainteresovaných subjektů,“ zdůvodňují sdružení v dopise.

„Přimlouvám se za prodloužení termínu veřejné konzultace. V současné situaci mají všechny telekomunikační firmy jiné starosti než analyzovat desítky stran hutného materiálu, který navíc není jen prostou úpravou dřívějších verzí, ale vypadá to, že zásadně mění podmínky aukce 5G a je třeba věnovat velkou pozornost detailům,“ říká pro Lupu jeden ze signatářů, Rostislav Kocman Z ISP Alliance.

„Je zřejmé, že v současnosti dává smysl odklad celé aukce. Podmínky jsou nové, takže můžou oslovit nové potenciální zájemce o frekvence. Spousta telekomunikačních firem v současnosti také musí zvážit, zda nepřehodnotí investice. Nyní to nikdo netuší. A v neposlední řadě, kdy se mluví o zásahu do bankovního sektoru, není také jasné, jaké budou možnosti financování výstavby telekomunikačních infrastruktur. To vše mluví pro odklad. A i bez těchto okolností prodloužení termínu veřejné konzultace povede ke zvýšení transparentnosti celého procesu aukce 5G,“ dodává.

S tím, že by se aukce 5G kmitočtů stihla podle původního plánu ještě v letošním roce, už nepočítá ani vláda. Ta v rozpočtu pro letošní rok s příjmem z dražby přestala počítat.

Sousední Slovensko zahájilo svou aukci 5G kmitočtů 1. dubna a vyzvalo operátory k podání přihlášek. Na konci března stihlo aukci dokončit Maďarsko. Další evropské státy ale své aukce odložily.