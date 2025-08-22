Lupa.cz  »  Provoz státních superpočítačů loni vyšel na 300 milionů. Brzy se koupí dva nové

Provoz státních superpočítačů loni vyšel na 300 milionů. Brzy se koupí dva nové

Jan Sedlák
Dnes
Superpočítač Karolina na IT4Innovations Autor: Jan Sedlák

Provoz národního superpočítačového centra IT4Innovations při VŠB-TUO v Ostravě loni vyšel na necelých 300 milionů korun. Náklady podle nově zveřejněné výroční zprávy dosáhly na 295,5 milionu s tím, že celkové financování činilo 301,6 milionu, takže instituce byla v zisku.

IT4Innovations provozuje dva superpočítače Karolina (15,7 petaflops) a Barbora (849 teraflops). Používají je vědci či průmysl na různé náročné simulace ve výzkumu nových materiálů, léků, umělé inteligence a tak dále. Karolina má například více než 500 čipů Nvidia A100, což je jedna z největších instalací GPU u nás.

Oba stroje budou brzy nahrazeny modernějšími nástupci. Barbora bude zprovozněna ještě letos, zakázku za 91 milionů korun vyhrál Eviden (Atos). Příští rok dojde na Karolinu, půjde o stovky milionů na pořízení a další stovky na provoz. Vůbec první superpočítač v Ostravě loni odešel do křemíkového nebe a byl prodán do bazaru.

IT4Innovations je zároveň jedním z členů sdružení LUMI, které ve Finsku provozuje stejnojmenný stroj s výkonem 531,5 petaflops, jeden z nejrychlejších HPC planety. Česko zároveň v rámci LUMI zaznamenalo velký úspěch a v Ostravě se rozjíždí první zdejší kvantový počítač s jménem Vlq.

IT4Innovations je financováno ze státního rozpočtů a různých evropských projektů jako je EuroHPC (síť superpočítačů). Instituce přiděluje vědcům a dalším zájemcům výpočetní čas na základě grantů. Výpočetní čas je rovněž pronajímán.

“Výpočetní zdroje, které byly spotřebovány v rámci veřejných grantových soutěží dosáhly hodnoty 5 436 909. V rámci rychlého a testovacího přístupu,  jehož primárním cílem je příprava na grantovou soutěž, bylo spotřebováno 47 172 uzlohodin. V roce 2024 bylo pro společensky důležité úkoly, výukové a vzdělávací aktivity a vlastní výzkum infrastruktury využito 11 563 uzlohodin. Výpočetní zdroje, které byly poskytnuty v rámci placeného pronájmu, dosáhly 72 611 uzlohodin. Jednalo se o komerční projekty například pro tyto společnosti: AIRMOBIS, DHI, Glass Service, Varroc Lightning,” shrnulo IT4Innovations. Další detaily o činnosti organizace za rok 2024 jsou k dispozici zde.

Takto vypadá ostravský kvantový počítač Vlq:

