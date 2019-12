 »  Provozovatel kabelovky Nej.cz kupuje operátora CentroNet

Filip Rožánek

Poskytovatel internetového připojení a televize CentroNet bude mít nového majitele. Vyplývá to z tiskové zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která musí být ze zákona informována o relevantních majetkových přesunech na trhu.

Dosavadní provozovatel a jediný akcionář CentroNetu, společnost Eco-Investment podnikatele Milana Fiľa, převádí všechny akcie na kyperskou společnost Kaprain Industrial Holding. Jde o investiční skupinu založenou v roce 2013 Karlem Pražákem. Kaprain už vlastní providera Nej.cz, který loni pohltil firmu RIO Media a menší poskytovatele kabelových televizí na severu Čech a na severní Moravě.

„Kaprain Industrial Holding se tak stane novým 100% akcionářem společnosti CentroNet, a.s., vlastnícím všech 226 666 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,– Kč, odpovídajícím vkladu do základního kapitálu CentroNet, a.s., ve výši 226 666 000,– Kč,“ shrnuje transakci usnesení vysílací rady.