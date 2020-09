Původně v ČR zatčený hacker Nikulin dostal v USA sedm let vězení

Kalifornský soud nakonec Rusa Jevgenije Nikulina, obviněného z hackerských útoků na sociální sítě LinkedIn, Formspring a na úložiště Dropbox, odsoudil k sedmi letům a čtyřem měsícům vězení.

Prokuratura žádala 12 let a jeden měsíc, obhajoba naopak navrhovala čtyři roky, které si již Nikulin za mřížemi odpykal díky vazbě. Nikulin se údajně vzdal práva vystoupit s řečí na svou obhajobu před vynesením trestu. O vině porota rozhodla již v červenci, kdy jej shledala vinným v devíti bodech obžaloby. Nikulin byl v USA obviněn z počítačového útoku, krádeže (zejména 167 milionů linkedinových účtů) a spiknutí.

Obhajoba se opírala především o to, že vyšetřovatelé nedokázali s určitostí prokázat vazbu mezi Nikulinem a jednotlivým předloženým důkazním materiálem (historiemi vyhledávání, uživatelskými jmény atd.). Proces s hackerem započal v březnu letošního roku.

Rus byl v říjnu 2016 zadržen českou policií a pravděpodobně (potvrdil to nakonec český Ústavní soud) protiústavně vydán do Spojených států. Ruské úřady, které v roce 2009 obvinily Nikulina z internetových podvodů, požádaly o jeho vydání ve stejný den jako Spojené státy, ale ministerstvo spravedlnosti České republiky tehdy vyhovělo žádosti USA. Proti jeho vydání do Spojených států tehdy silně loboval i český prezident Miloš Zeman. Nikulin v minulosti zažaloval Českou republiku o milion korun za porušení jeho osobních práv.