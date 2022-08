Rada ČT chce projednat budoucnost televizního vysílání

Autor: Česká televize

Rada České televize chystá na podzim pracovní seminář o distribuci signálu, nových technologiích pro šíření programu a rizicích, která by mohlo přinést případné omezení kmitočtového spektra pro vysílání. Podklady pro tento seminář má do konce října dodat generální ředitel České televize Petr Dvořák.

„Při diskusích, které se v posledním půlroce vedly kolem ČTÚ a otázky požírání frekvencí mobilními operátory, byly některé návrhy až drastické ve smyslu, že by celá terestrika byla vyčleněna mobilním operátorům a televize by takto nemohla vysílat. Zdá se nám to důležité,“ poznamenal předseda Rady České televize Pavel Matocha.

Uspořádání podobného semináře doporučila Radě České televize její dozorčí komise. Podle členů dozorčí komise by bylo žádoucí upozornit legislativní orgány na nutné změny technických a mediálních zákonů. Nová legislativní úprava by měla být technologicky neutrální, zároveň by se měla vést veřejná diskuse o rozsahu poskytované veřejné služby.

„Nelze očekávat od legislativců, že se v problematice budou dostatečně orientovat,“ podotkl předseda dozorčí komise Michal Petrman. Právě proto by věcné návrhy v oblasti technologií a distribuce signálu měly vzejít přímo od odborníků. Tématem se zabývá i pracovní skupina na ministerstvu průmyslu, kde má Česká televize svého zástupce.