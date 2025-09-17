Lupa.cz  »  Rada ČT má nového místopředsedu a schválila memorandum o veřejné službě

Rada ČT má nového místopředsedu a schválila memorandum o veřejné službě

Filip Rožánek
Dnes
Vlastimil Ježek Autor: Česká televize, úprava Lupa.cz
Vlastimil Ježek

Rada České televize na středečním zasedání doplnila své vedení, které mají podle zákona tvořit předseda a dva místopředsedové. Jedno místopředsednické místo bylo dosud neobsazené. Na základě tajného hlasování se druhým místopředsedou stal Vlastimil Ježek. Podpořilo ho 11 ze 16 přítomných členů Rady ČT. Pět hlasovacích lístků zůstalo prázdných.

Zákon požaduje, aby byl ve vedení kontrolního orgánu jeden zástupce skupiny radních volených Senátem. Současné předsednictvo tedy tvoří předseda Karel Novák, kterého zvolila Poslanecká sněmovna 15. června 2022, dále místopředseda Ivan Tesař, zvolený Senátem 29. listopadu 2023, a nový místopředseda Vlastimil Ježek, zvolený Poslaneckou sněmovnou také 15. června 2022.

Rada České televize volí a odvolává generálního ředitele, schvaluje rozpočet, výroční zprávy a dlouhodobé strategické dokumenty České televize. Poprvé také ve středu schvalovala Memorandum o způsobu naplňování veřejné služby České televize do roku 2030. 

Tuto novou povinnost zavedla mediální novela od května letošního roku. Dokument upřesňuje parametry veřejné služby v zájmu rovnováhy mediálního trhu a s ohledem na vývoj technologií. Pro generálního ředitele je memorandum závazné a pokud by ho nedodržoval, může ho Rada ČT odvolat z funkce.

Memorandum nyní společně s generálním ředitelem podepíše ministr kultury, poté bude veřejné. Obdobně musí memorandum o veřejné službě projednat a schválit Rada Českého rozhlasu, která to má na programu ve středu 24. září 2025. Také na rozhlasové memorandum připojí svůj podpis ministr kultury.

Posluchači rozhodli, jaký bude Český rozhlas. Posílí investigativu, zavede zpravodaje v Asii Přečtěte si také:

Posluchači rozhodli, jaký bude Český rozhlas. Posílí investigativu, zavede zpravodaje v Asii

