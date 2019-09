 »  Rádio Svobodná Evropa asi obnoví vysílání pro Maďarsko

Filip Rožánek

Americká rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa (RFE), která sídlí v Praze, zvažuje obnovení maďarského vysílání. Uvedl to deník The New York Times. Stanice přestala v maďarštině vysílat v roce 1993. Pokud bude s plánem souhlasit Kongres, zkušební provoz by začal v květnu 2020 a ostrý start by následoval v září 2020.

Redaktoři by pracovali přímo v Maďarsku, rozpočet má dosáhnout 750 tisíc dolarů. Deník upozorňuje, že případné obnovení redakce znamená, že se v očích Američanů země odklonila od svobody slova a svobody médií. Noviny to dávají do souvislosti s politikou premiéra Viktora Orbána, strukturou vlastnictví médií v Maďarsku a přejímáním ruského pohledu na světové události v provládních sdělovacích prostředcích.

Svobodná Evropa letos obnovila také bulharské a rumunské vysílání.