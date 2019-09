 »  Seznam spouští podporu CarPlay pro Mapy.cz. Android Auto blokuje Google

Jan Sedlák

Seznam začal testovat službu Mapy.cz v rámci automobilového systému CarPlay od Applu. Ten české společnosti po několika měsících zkušební provoz schválil. Vše prozatím funguje v režimu beta verze, do kterého se mohou zapojit všichni zájemci.

K tomu je třeba si do iOS stáhnout aplikaci TestFlight a následně betaverzi Mapy.cz. Rozcestník pro stažení lze nalézt zde.

Seznam by rád podporoval i konkurenční Android Auto, tam ale naráží na problémy. „Pokud máte zájem o Android Auto, tak tam nám to bohužel Google blokuje. Nepouští tam totiž navigace třetích stran. Ale třeba jednou se to podaří,“ uvádí tým Mapy.cz. U Android Auto lze využít pouze Google Mapy a Waze.