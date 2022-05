Ředitel BBC oznámil rozsáhlé změny pro digitální dobu

Autor: BBC

Generální ředitel britské BBC Tim Davie oznámil zásadní reformy televizní, rozhlasové a internetové nabídky. „Předpokládáme, že postupně ukončíme lineární vysílání některých menších stanic. Bude se to týkat BBC Four, CBBC a Radio 4 Extra. Ale minimálně v příštích třech letech to neuděláme, protože v tuto chvíli stále přinášejí hodnotu milionům diváků a posluchačů, a to za nízké dodatečné náklady,“ sdělil Davie.

CBBC je dětské vysílání, které sdílí kanál s dokumentární BBC Four. Je to tedy podobný model jako u stanic ČT Déčko a ČT art – po skončení denního programu pro děti navazuje vysílání pro náročnější publikum.

BBC přestane vyrábět samostatný obsah pro Radio 4 na dlouhých vlnách a chystá se dlouhé vlny úplně vypnout. Nejpozději v prosinci 2027 bude ukončena také stanice 5Live na středních vlnách, i tuto platformu přestane BBC využívat.

Naopak vznikne zpravodajský televizní program BBC News určený pouze pro britské publikum. Část obsahu bude přebírat od existujících stanic, část ne. „Existují zprávy, které jsou pro britské publikum klíčové, ale pro zbytek světa jsou méně relevantní, a naopak,“ vysvětlil Davie v obsáhlém prohlášení k zaměstnancům.

Všechno se podřídí strategii, že obsah pro digitální platformy má přednost. Výroba pořadů pro klasické televizní vysílání poklesne asi o 200 hodin ročně. Investovat se bude do pestrého původního obsahu pro iPlayer, který v současnosti oslovuje méně než polovinu diváků BBC. Cílem je zvýšit tento podíl na 75 %.

„Máme šanci udělat něco, co nikdo jiný nedělá: vybudovat digitální mediální organizaci, která bude mít významný pozitivní kulturní, ekonomický a sociální dopad. Globálního lídra, jehož hnací silou je hledání pravdy, nestrannost, vynikající kreativita a nezávislost,“ zdůraznil Davie.

Ohlášené změny umožní BBC ušetřit 200 milionů liber ročně, protože vláda nesouhlasila se zvýšením televizních poplatků v příštích dvou letech. Dalších 300 milionů liber ročně BBC přesune v rámci organizace díky tomu, že některé aktivity omezí, ale ušetřené prostředky investuje jinde. „To znamená, že ne všude jen škrtáme, ale rozhodujeme se, kam investovat,“ podotkl Davie.

Šetřit se bude i na přenosové technice. Tam, kde to bude možné, dostanou před klasickými přenosovými vozy přednost běžné softwarové nástroje, například Zoom.

„Věřím ve veřejnou službu BBC pro všechny, řádně financovanou, pro každého relevantní, všeobecně dostupnou a stále se rozšiřující v éře obsahu na vyžádání. Tento plán nás na tuto cestu dovede,“ uzavřel Davie.