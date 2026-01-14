Lupa.cz  »  Ředitel České televize varuje před rušením poplatků pro seniory, bylo by likvidační

Ředitel České televize varuje před rušením poplatků pro seniory, bylo by likvidační

Filip Rožánek
Dnes
Hynek Chudárek Autor: Česká televize
Hynek Chudárek

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek označil případné osvobození seniorů od placení televizních poplatků za fatální krok, který by vedl k ekonomické likvidaci veřejnoprávního média.

Na středečním zasedání Rady České televize uvedl, že lidé ve věku nad 65 let v současnosti generují téměř polovinu veškerých příjmů z poplatků, které televize vybírá. Chudárek tímto prohlášením reagoval na aktuální debaty vládní koalice a mediální výstupy ministra kultury Oto Klempíře ohledně budoucnosti financování ČT.

Během svého vystoupení před radními ředitel televize konstatoval, že občané starší 65 let se na celkovém objemu vybraných poplatků podílejí 47 procenty. „Jak se ve veřejném prostoru říká ‚sundáme poplatky důchodcům‘, tak to by bylo pro Českou televizi absolutně likvidační,“ uvedl doslova Chudárek.

Upozornil, že výpadek takového objemu financí by měl přímý dopad na výrobu a instituce by následně nebyla schopna naplňovat svou zákonnou veřejnou službu. Tuto strukturu příjmů a výrobních nákladů podle svých slov prezentoval i přímo ministru kultury, aby demonstroval nezbytnost stávajících zdrojů pro chod televize.

Vyjádření generálního ředitele následuje po jeho osobní schůzce s ministrem kultury, která proběhla v pátek 9. ledna. „Rozhodně na ní nebylo probíráno to, co bylo potom předmětem rozhovoru pana ministra, který byl v Blesku. Já jsem měl připraveno spoustu materiálů, abych pana ministra mohl informovat o chodu České televize jako takové,“ přiblížil Hynek Chudárek.

Ministr Klempíř v rozhovoru pro deník Blesk podpořil myšlenku úplného zrušení televizních poplatků, které ještě v prosinci hájil. O možném osvobození některých skupin obyvatel od placení poplatků mluvil po jednání koaliční rady předseda SPD Tomio Okamura.

Budoucí vývoj ohledně poplatků okomentoval také bývalý ředitel České televize Jan Souček. „Kdybych si měl vsadit, postup bude následující: letos dojde k osvobození významné části stávajících poplatníků. Novela rušící mediální poplatky pak pro rok 2027 a následující stanoví budoucí garantovaný výnos rozhlasu a televize ze státního rozpočtu na této nové úrovni, která podsekne nohy oběma institucím. Zachovat stávající rozsah a kvalitu programové nabídky bude nemožné,“ napsal ve svém článku na sociální síti LinkedIn.

