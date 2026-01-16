Lupa.cz  »  Reklamy v ChatGPT přicházejí, nebudeme prodávat data uživatelů, slibuje OpenAI

Reklamy v ChatGPT přicházejí, nebudeme prodávat data uživatelů, slibuje OpenAI

David Slížek
Dnes
AI - OpenaAI - ChatGPT - reklama Autor: OpenaAI

Dlouho očekávané zobrazování reklamních sdělení v rámci konverzací AI chatbota ChatGPT je tady. Americká firma OpenAI oznámila, že začíná reklamy testovat zatím jen na uživatelích v USA. Uvidí je lidé používající zdarma dostupnou verzi chatbota a ti, kteří mají nejlevnější předplatné ChatGPT Go. To začala firma v USA čerstvě nabízet za 8 USD měsíčně (v ČR je dostupné od loňského října za 249 Kč na měsíc).

V rámci testu začne ChatGPT reklamy zobrazovat zatím jen pod některými odpověďmi. Má jít o placenou propagaci výrobků či služeb, které obsahově souvisí s tématem konverzace. Uživatelé mají mít možnost vidět důvody, proč se jim konkrétní reklama zobrazuje a také ji budou moci odmítnout nebo vymazat data, která k cílení slouží.

Reklamy se zatím nemají zobrazovat uživatelům mladším 18 let. ChatGPT bude věk určovat na základě údajů, které mu lidé sami sdělí, nebo jej bude odhadovat. Nebude také zobrazovat reklamy u citlivých témat jako jsou fyzické či psychické zdraví nebo politika. 

Podle OpenAI nemají reklamy žádným způsobem ovlivňovat organický obsah, který ChatGPT lidem dává. „Reklamy neovlivňují odpovědi, které vám ChatGPT poskytuje. Ty jsou optimalizovány na základě toho, co je pro vás nejužitečnější. Reklamy jsou vždy oddělené a jasně označené,“ slibuje firma.

ChatGPT tak nemá s inzerenty sdílet obsah konverzací. „Nikdy neprodáváme vaše data zadavatelů reklamy,“ říká firma. 

Český server poháněný AI denně bloguje o tom, co dělá a jak se vypořádává s blížící se smrtí bez zálohy Přečtěte si také:

Český server poháněný AI denně bloguje o tom, co dělá a jak se vypořádává s blížící se smrtí bez zálohy

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

