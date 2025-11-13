Lupa.cz  »  Rekola nabízejí dluhopisy za 10 milionů. Ty poslední se udaly na Discordu za dva týdny

Iva Brejlová
Dnes
dluhopisy Rekol Autor: Kryštof Zajíček/Rekola
Český bikesharing Rekola hledá peníze na rychlejší rozvoj. Minule zafungovala emise dluhopisů, ze kterých firma získala pět milionů. Nabízela je přitom na Discordu. Nyní chce nasbírat dvojnásobek a uživatelům o tom dala vědět mimo jiné v newsletteru. Cílem je udat 200 dluhopisů s hodnotou 50 tisíc korun. „S dluhopisy zatím stále oslovujeme napřímo naše uživatele, podle zájmu je případně nabídneme i široké veřejnosti,“ popisuje Jan Střecha z Rekol.

Peníze z dluhopisů firma využívá na nákupy vyšších stovek nových jízdních kol a zároveň na nákup náhradních dílů. Část se pravděpodobně objeví v zahraničí, část i v českých a slovenských městech. Přesně rozdělení bude záležet na výběrových řízeních i na tom, jak bude pokračovat projekt ve spojení s Lítačkou. Ta spočívá v nabídce krátkých jízdy zdarma pro uživatele, pokud mají kupón na hromadnou dopravu.

Předchozí částku 5 milionů korun z dluhopisů se firmě podařilo získat během dvou týdnů prostřednictvím fanouškovské základny na platformě Discord a cíleného oslovení uživatelů skrz další komunikační kanály. O možnosti zakoupit si dluhopisy podle firmy vědělo necelých sedmnáct tisíc lidí. Společnost při té příležitosti uvedla, že získané prostředky využije na nákup nových kol i elektrokol, která umožní rozšíření služby v Praze a dalších městech nejen v Česku.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

