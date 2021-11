Rohlik.cz chystá expanzi do Itálie, Rumunska a Španělska, zakládá novou značku Sezamo

Česká skupina Rohlik Group míří na další zahraniční trhy. V první polovině příštího roku Rohlík spustí služby svého online supermarketu v Rumunsku a v Itálii, oznámila firma na své webu. V druhé části roku pak chce začít fungovat ve Španělsku. V těchto zemích bude působit pod novou značkou Sezamo.

První na řadě budou italský Milán a rumunská Bukurešť. Pak má přijít na řadu španělský Madrid. „Před několika týdny jsem podepsal smlouvu s naším prvním logistickým centrem ve Španělsku,“ říká k expanzi zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr.

Firma letos spustila služby také v Německu. Podle Čupra v Mnichově nedávno překonala hranici tisíc objednávek za den. V Německu ovšem působí pod značkou Knuspr.de, v Rakousku pod jménem Gurkerl.at a v Maďarsku jako Kifli.hu.

To by se do budoucna mělo změnit. Pro nové země chce Rohlík použít společný brand Sezamo. Jméno vychází z výrazu pro sezamové semínko, který je v řadě jazyků podobný (weby Sezamo.it a Sezamo.ro už jsou online).

V Itálii má mít Sezamo distribuční sklad o velikosti asi 5 tisíc metrů čtverečních, který se nachází asi 6 km od centra Milána. V Rumunsku pak bude rozvážet z logistického hubu o velikosti kolem 10 tisíc metrů čtverečních.

Rohlík má velké plány také s robotizací svých skladů. Firma ve fiskálním roce 2020 dosáhla obratu 7,36 miliardy korun.