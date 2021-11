Rohlík přejde z CNG na elektromobily. S E.ONem pro ně postaví i vlastní nabíječky

Od aut s pohonem na CNG se online supermarket Rohlik.cz plánuje posunout k elektromobilům. Všechna jeho rozvážková auta mají být elektrická do roku 2025, oznámila firma v tiskové zprávě.

Nákupy Rohlíku momentálně rozváží 700 jeho vlastních vozidel a na elektřinu z nich jezdí zatím 24. Do konce roku má být elektromobilů 42 a další mají rychle přibývat, slibuje firma.

Rohlik zároveň ve spolupráci s energetickou firmou E.ON postaví pro svá elektrická auta síť nabíječek. Začne u svých distribučních center v Praze a Brně a do konce příštího roku jich chce mít celkem 400.

Obchod také do konce roku nasadí do ostrého provozu 23 nákladních elektrokol. Mají uvézt nákupy až do hmotnosti 180 kg (plus kurýra) a dojezd mají až 40 km. „Jsem přesvědčený, že příští rok budeme mít největší flotilu elektrických aut v Česku a asi i v celé střední Evropě,“ říká šéf Rohlik.cz Olin Novák.