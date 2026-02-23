Lupa.cz  »  S Ústavním soudem nově můžete komunikovat pomocí AI. Ten za předložené informace neručí

S Ústavním soudem nově můžete komunikovat pomocí AI. Ten za předložené informace neručí

Jan Sedlák
Dnes
Ústavní soud České republiky spustil chatbota postaveného na prvcích umělé inteligenci. Jeho úkolem je zjednodušení vyhledávání informací na oficiálním webu a v databázi NALUS. Má veřejnosti usnadnit orientaci v rozsáhlé judikatuře. Funguje i v cizích jazycích. Bota lze vyvolat klepnutím na tlačítko s komixovou bublinou ve spodním rohu webu.

“Oproti stávajícímu pokročilému vyhledávání v databázi NALUS umožňuje chatbot pokládat dotazy zcela volnou formou. Uživatelé mohou zadávat spisové značky v různých formátech, nemusí striktně dodržovat pravopisná pravidla a systém si poradí i s překlepy,” shrnul Ústavní soud.

Chatbot byl několik měsíců interně testován. Dodavatelem je firma Nanotrix.ai, což je spin-off z Technické univerzity v Liberci. Jeho produkty používá několik veřejných institucí, hlavně měst. Ta roční provoz bota platí kolem 72 tisíc korun. Dodavatel má technologii postupně zlepšovat.

“Chatbot odpovídá výhradně na základě dat z webových stránek soudu a veřejně přístupné databáze rozhodnutí NALUS. Nehledá informace v síti internet, což významně snižuje riziko výskytu nepřesností či takzvaných halucinací. Ke svým odpovědím vždy přiřadí odkaz na konkrétní rozhodnutí, ze kterého vycházel. Uživatelé si tak mohou ověřit správnost odpovědi přímo ve vyhledaném rozhodnutí. Za ověření předložených informací a jejich použití odpovídají sami uživatelé,” upozornil soud.

“Ústavní soud zdůrazňuje, že chatbot není určen k poskytování právních rad ani k predikci výsledků soudních řízení. S výjimkou dokumentů zveřejněných na webové stránce Ústavního soudu není  propojen s aktuální rozhodovací činností Ústavního soudu. Odpovědi, které generuje, nejsou oficiálním stanoviskem Ústavního soudu. Zjištěné informace plynoucí ze stávající judikatury nezaručují výsledné řešení právní otázky. Nástroj neposkytuje informace statistického charakteru,” odpověděl soud na další z obav kolem AI.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

