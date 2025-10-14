Lupa.cz  »  Samsung nabízí k novým televizorům časově omezené digitální služby

Samsung nabízí k novým televizorům časově omezené digitální služby

Filip Rožánek
Dnes
Sledování filmů, seriály, popcorn, kino, streaming Autor: Pixabay

Společnost Samsung představila digitální bonusy pro majitele svých chytrých televizorů a projektorů modelové řady 2025 s operačním systémem Tizen. V rámci této nabídky, která probíhá do 30. června 2026, mohou noví i stávající zákazníci v České republice získat přístup k několika digitálním službám a slevám.

Balíček výhod zahrnuje měsíční předplatné herní služby Xbox Game Pass Ultimate, dvouměsíční přístup ke službě Lepší.TV včetně streamovací platformy HBO Max a také vouchery na dva filmy v rozlišení 4K v aplikaci Rakuten TV. Majitelé lifestylových televizorů mohou navíc využít půlroční bezplatný vstup do galerie Art Store, která obsahuje digitální reprodukce uměleckých děl.

Nabídka dvouměsíčního předplatného Lepší.TV s HBO Max platí pouze pro nové uživatele. Kód na voucheru umožňuje aktivaci balíčku Lepší.TV Klasik společně s balíčkem HBO na dobu 2 měsíců zdarma. Zákazník poté získá možnost prodloužit oba balíčky o další 2 měsíce s 50% slevou. Balíček Lepší.TV Klasik v takovém případě stojí 125 Kč měsíčně a balíček HBO 115 Kč měsíčně. Předplatné se poté bude automaticky obnovovat každý měsíc, dokud ho uživatel nezruší.

Podle vyjádření společnosti je výběr služeb uzpůsobený pro český trh. K aktivaci bonusů je zapotřebí přihlásit se k účtu Samsung na příslušném zařízení a využít aplikaci Samsung Promotion. Není nutné nahrávat doklady o koupi, nárok na výhody se ověřuje přímo prostřednictvím televizoru nebo projektoru. Samsung zároveň uvedl, že plánuje nabídku v budoucnu dále rozšiřovat.

Akce se vztahuje na modely QLED, Neo QLED a OLED televizorů z roku 2025, a také na projektory se systémem Tizen. Kompletní výpis podporovaných přístrojů je na stránkách výrobce jako tabulka ve formátu PDF.

