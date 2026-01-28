Lupa.cz  »  Šéfredaktoři kritizují ministerstvo zahraničí za selektivní přístup k médiím

Šéfredaktoři kritizují ministerstvo zahraničí za selektivní přístup k médiím

Filip Rožánek
Dnes
Petr Macinka Autor: Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Petr Macinka (Motoristé sobě)

Skupina šéfredaktorů českých médií se obrátila na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky s výzvou, aby neomezovalo přístup novinářů na tiskovou konferenci člena vlády.

Na úterní tiskovou konferenci ministra Petra Macinky (Motoristé sobě) nebyla vpuštěna redaktorka Deníku N Zdislava Pokorná, která popsala kauzy poslance Filipa Turka. Následně ministerstvo uvedlo, že zákaz platí pro celou redakci, dovnitř nemohl ani fotograf.

Přímo na tiskové konferenci se pak ministra na tento selektivní přístup k novinářům zeptal redaktor Respektu Ondřej Kundra. „No hrozní jsme, no. Já vím. Další dotaz?“ reagoval Petr Macinka.

Ve sněmovně ministr Petr Macinka na dotazy Deníku N reagoval, že na redakci podali Motoristé trestní oznámení za předchozí články. Jmenovitě na redaktorku Zdislavu Pokornou za její texty útočí opakovaně. Minulý týden na jiné tiskové konferenci prohlásil, že by redaktorka mohla jít „topit do kotelny ministerstva životního prostředí uhlím“. Podobná slova potom zopakoval i na youtubovém kanálu Xaver Live, což je platforma člena Rady České televize Luboše Xavera Veselého. Do pomyslné kotelny tam poslal kromě novinářky i neziskové organizace.

Signatáři výzvy označují postup ministerstva za nepřijatelný. Upozorňují, že selektivní vylučování médií z tiskových konferencí omezuje právo veřejnosti na informace a narušuje rovné podmínky pro výkon novinářské práce.

Ministerstvo zahraničních věcí vyzývají, aby se podobných kroků do budoucna zdrželo. Zároveň žádají, aby bylo médiím umožněno informovat veřejnost bez rozdílů mezi jednotlivými redakcemi.

Výzva šéfredaktorů Ministerstvu zahraničních věcí ČR

Vážení představitelé ministerstva zahraničí,

považujeme za nepřijatelné, aby na tiskovou konferenci ministra vlády České republiky nebyli vpuštěni novináři některých zpravodajských médií. A to bez jakéhokoli racionálního vysvětlení.

Vyzýváme proto Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, aby se napříště podobných kroků zdrželo a umožnilo médiím informovat veřejnost bez selektivních omezení.

Miroslav Benč, Novinky.cz
Robert Čásenský, Seznam Zprávy
Petr Kain, Ekonom
Michal Kubal, Česká televize
Radka Marková, Česká tisková kancelář
Jaroslav Mašek, Hospodářské noviny
Michal Musil, Reportér
Ondřej Suchan, ČRo Radiožurnál
Petr Šabata, Právo
Erik Tabery, Respekt

Doplněno v 11:09 – Na podporu Deníku N se vyjádřila také mezinárodní organizace Reportéři bez hranic: „Zákaz účasti Deníku N na tiskovkách ministerstva zahraničních věcí z důvodu jeho investigativy o rasistických výrocích poslance ministrovy strany je vážným zásahem do práva na informace. Reportéři bez hranic vyzývají Petra Macinku, aby zákaz okamžitě a bezpodmínečně zrušil.“

