Lupa.cz  »  Seznam spolupracuje na ověřování faktů v diskusích se třemi univerzitami

Seznam spolupracuje na ověřování faktů v diskusích se třemi univerzitami

Filip Rožánek
Dnes
11 nových názorů

Sdílet

Diskuse - diskusni forum Autor: David Slížek, s využitím DALL-E 3

Společnost Seznam.cz navázala spolupráci s akademickými týmy tří českých univerzit, které budou dohlížet na ověřování faktů v online diskuzích. Do projektu se zapojily Anglo-americká vysoká škola, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Jejich odborníci budou zajišťovat dodatečnou kontrolu takzvaných kontextových boxíků, které Seznam vkládá k příspěvkům uživatelů obsahujícím fakticky sporné informace.

Seznam.cz začal s ověřováním komentářů ve svých diskuzích v roce 2022 a od té doby přidal doplňující kontext k více než 30 tisícům příspěvků. Pro ověřování využívá podklady zavedených fact-checkingových týmů a projektů, mimo jiné agentury AFP, serveru Demagog.cz či Ověřovny Českého rozhlasu. Podle Petera Jančárika, který v Seznamu vede tým pro moderaci obsahu a boj s dezinformacemi, je cílem nové spolupráce posílit objektivitu a nestrannost celého procesu.

Ukázka fact-checkingu v diskusích na webu Seznam Zprávy

Ukázka fact-checkingu v diskusích na webu Seznam Zprávy

Autor: Seznam.cz

Zástupci zapojených univerzit se shodují, že spolupráce je projevem jejich společenské odpovědnosti a snahy o kultivaci veřejné debaty. Radek Soběhart, ředitel výzkumu Anglo-americké vysoké školy, uvedl, že akademici považují kultivaci veřejného prostředí za jeden ze svých hlavních profesních úkolů, který je klíčový pro rozvoj svobodné společnosti. Podobně se vyjádřila i proděkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michaela Slussareff, podle níž fakulta vnímá tuto aktivitu jako přirozený způsob, jak prospěšně využít svůj expertní potenciál.

Do ověřování se na jednotlivých školách zapojí odborníci z celé řady oborů. Na Anglo-americké vysoké škole půjde o experty na humanitní obory, jako jsou historie, právo, ekonomie či politologie. Z Filozofické fakulty UK se zapojí akademici zabývající se sociální prací, psychologií, lingvistikou či antropologií.

Tým z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity pak tvoří specialisté na média, politologii, sociologii a mezinárodní vztahy. Koordinátorka projektu Lucie Čejková z brněnské katedry mediálních studií a žurnalistiky dodala, že spolupráce dává smysl i proto, že výzkumy ukazují zásadní roli věrohodných médií v odolnosti společnosti vůči dezinformacím.

Ukázka fact-checkingu v diskusích na webu Seznam Zprávy

Ukázka fact-checkingu v diskusích na webu Seznam Zprávy

Autor: Seznam.cz
Vstoupit do diskuse (11 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Test Seat Arona 1.0 TSI: Stará škola, která vykouzlí úsměv na tváři

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

10 aut, která jste na našich ulicích nevídali každý den

České e-shopy sice prodávají na marketplacech, ale nefandí jim

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Dva bratři, dvě budoucnosti. Tomáš a Lukáš Sedláčkovi o AI i víře

Znáte víc než McDonald’s? Ověřte si přehled o amerických firmách

Češi v červnu kupovali výbavu na dovolenou, e-commerce rostla

Historie francovky začala koňakem. Pozor, má se užívat jen zevně

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

Za ticho, přírodu a pohodlí si lidé rádi připlatí. Glamping frčí

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Státní rozpočet je důležitý pro každého. Připomeňme to podstatné

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

S výdaji na školní potřeby pomůže stát. Loni přispíval v průměru 2000 Kč

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

AI, kterou nelze zneužít? Vědci přišli s průlomem v ochraně

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).