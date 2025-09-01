Lupa.cz  »  Seznam Zprávy chtějí posílit názorovou rubriku, vede ji Kateřina Šafaříková

Filip Rožánek
Dnes
Kateřina Šafaříková Autor: Seznam.cz
Kateřina Šafaříková

Vedení názorové rubriky serveru Seznam Zprávy přebírá od září novinářka Kateřina Šafaříková, která dosud moderovala podcast 5:59. V této roli ji nahradí Martin Jonáš, který v redakci působí od loňského roku.

Podle šéfredaktora Roberta Čásenského má Šafaříková za úkol posílit komentářový a analytický záběr redakce a otevřít rubriku novým autorům i formátům. „Seznam Zprávy mají být přirozenou velkou platformou, kde se diskutuje o důležitých politických, ekonomických i společenských tématech,“ uvedl Čásenský. 

Spolu se Šafaříkovou do názorového oddělení přichází také Jiří Nádoba, jehož specializací bude rozvoj ekonomických komentářů a analýz.

Změnám předcházelo srpnové spuštění nového názorového formátu „Česká volba“. V rámci této série desítky osobností z akademické, vědecké, investiční i publicistické sféry formulují své vize pro budoucnost Česka a priority pro novou vládu.

Kateřina Šafaříková je novinářka zaměřující se na zahraniční politiku. Během své kariéry působila v týdeníku Respekt, Lidových novinách, Hospodářských novinách a na serveru Aktuálně.cz, mimo jiné jako zpravodajka v Bruselu. Je držitelkou Ceny Karla Havlíčka Borovského a Novinářské ceny.

Nový moderátor podcastu 5:59, Martin Jonáš, začínal v zahraniční redakci TV Nova a následně působil v České televizi, kde byl přes sedm let zpravodajem v Německu. Po návratu moderoval pořad Interview ČT24. Je autorem a spoluautorem několika knih, například „Fenomén Angela Merkelová“ nebo „Putinova válka“.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

