 »  Škoda spouští aplikaci Citymove, spojuje dopravní služby a parkování v Praze

Jan Sedlák

Škoda Auto skrze svůj startupový inkubátor Škoda Auto DigiLab, který funguje v Praze, Tel Avivu a Pekingu, vypustila novou mobilní aplikaci nazvanou Citymove. Ta v sobě agreguje možnosti více druhů dopravy v Praze, plánování cesty a částečné placení. Vyhledat a platit lze také parkovací zóny.

V Citymove jsou integrována data pražské hromadné dopravy a ze soukromých služeb jsou to pak sdílená elektrokola Freebike a přepravní služba Liftago. Algoritmus vyhledá nejvhodnější a nejrychlejší cestu díky kombinaci těchto prostředků. Škodovka pracuje na integraci dalších služeb.

Tato integrace ale ještě není dokonalá. Za Freebike lze platit přímo v aplikaci, Liftago si lze ale prozatím pouze objednat a pak je nutné platit u řidiče (do budoucna se to má změnit). Platba za MHD funguje tak, že se vygeneruje SMS jízdenka. To je ovšem dáno tím, že Google omezil aplikacím přístup k SMS funkcím. Placení za parkování funguje pomocí propojení s účtem MPLA.

Citymove je k dispozici zdarma pro iOS a Android. Pro vyhledávání jízd není třeba se registrovat, pro pokročilejší funkce už ano. Díky registraci, která je možná přes Google či Facebook účet, pak není třeba vytvářet účty u napojených služeb. Polohy sdílených přepravních služeb mimochodem ukazuje také oficiální pražská aplikace Moje Praha.