Zákaznické systémy Skylinku mají odstávku, fungovat začnou v úterý ráno

Satelitní a internetová televizní platforma Skylink od pátku provádí technickou údržbu svých zákaznických systémů. Rozsáhlý výpadek potrvá až do úterý 3. března do 6 hodin ráno. Po celou dobu odstávky nemohou zákazníci využívat většinu online služeb operátora.
Nedostupné je přihlášení do zákaznické zóny, není možné měnit uživatelské údaje, nelze dělat žádné úpravy služeb a předplatného, a to včetně jejich obnovení či prodloužení. Nefungují ani komunikační kanály – chat, kontaktní formuláře a zákaznická linka. Zákazníci rovněž nemají možnost provést reautorizaci satelitních karet.
Skylink uvedl, že předplatitelům, jejichž předplatné končí v období odstávky, bylo automaticky prodlouženo do úterý 3. března. Namísto standardní reautorizace satelitní karty operátor doporučuje naladit program ČT1 a nechat jej bez přepínání běžet, přičemž obraz by se měl obnovit nejpozději do 60 minut.
Odstávka se podle Skylinku týká výhradně zákaznických systémů a nemá žádný vliv na samotné satelitní ani internetové televizní vysílání. Aplikace Skylink Live TV je v provozu. Shodou okolností však v pátek 27. února zároveň nastal výpadek v satelitním vysílání stanic Canal+ Sport, Canal+ Action a celé rodiny kanálů FilmBox. „V průběhu pátečního odpoledne a večera jsme evidovali potíže s programy skupiny Canal+ a FilmBox. Ve večerních hodinách byla situace opravena,“ vyjádřil se operátor.